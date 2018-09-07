Milas Halk Eğitimi Müdürü Tunahan Bayram’ın mutlu günü

Milas Halk Eğitimi Müdürlüğü görevini başarıyla yürüten ve çalışmalarıyla takdir toplayan Tunahan Bayram ve Kuran Kursu Öğretmeni Rabia Yıldız, Özilkem Kır Düğün Bahçesi’nde düzenlenen törenle yaşamlarını birleştirdiler.

Renkli görüntülere sahne olan düğüne; Milas Kaymakamı Eren Arslan, Eski Muğla Milletvekili Hasan Kökten, Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas Emniyet Müdürü Turgay Ava, Milas Sağlık Müdürü Dr. Ergun Kırova, AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar, Milas Gençlik Merkezi Müdürü Aşkın Binbir, Milas Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü personeli, muhtarlar, Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği Başkanı Mevlüt Kiriş ve yönetim kurulu üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Acar ve Eski Milas Müftüsü Uğur Kocabaş’ın şahitliğinde nikahı kıyan Milas Belediyesi Başkanı Muhammet Tokat’ın sorusuna “Evet” yanıtını veren Tunahan ve Rabia çiftçi, davetlilerin alkışları eşliğinde bir ömür boyu mutluluğa yelken açtı. Pasta kesiminin ardından gecede sahne alan ilahi ekibi de davetlilerden beğeni topladı.