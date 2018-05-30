Milas içme suyu arıtma tesisi yüzde 75 tamamlandı

Milas sınırları içindeki Akgedik Barajı’ndan temin edilerek tüm aşamalardan geçirildikten sonra içme suyu olarak şebekeye verilecek olan baraj suyunun arıtılacağı ‘Milas İçme Suyu Arıtma Tesisi’ inşaatı hızlı bir şekilde devam ederken, yürütülen inşaat çalışmalarında yüzde 75’lik bir orana ulaşıldı.

8 Mayıs 2017 tarihinde Özben İnş. San. Tic. Ltd. Şti. adlı firmaya yapılan yer tesliminin ardından 5 Haziran’da başlatılan ve 450 işgünü sonunda tamamlanarak faaliyete geçirilmesi planlanan İçme Suyu Arıtma Tesisi inşaatı, DSİ tarafından görevlendirilen mühendis kadrosu ile birlikte yürütülüyor.

30 Ekim 2018 tarihinde tamamlanarak hizmete sunulacak tesiste, Akgedik Barajı’ndan temin edilecek su; havalandırma, ön ozonlama, kimyasallar, durultucu, filtreleme ve klorlama aşamalarının ardından 3 isale hattı ile Milas’a dağıtılacak. Günlük, 21 bin metreküplük kapasite ile çalışacak tesisin, yaklaşık 23 dönümlük bir arazi üzerinde inşaat çalışmaları devam ediyor.

Çok kısa bir zamanda tamamlanan istimlâk çalışmalarının ardından yapımına başlanan ve son derece ileri teknoloji ile donatılacak tesisin, ilçemize kazandırılacak önemli bir yatırımlardan biri olacağı belirtilirken, ilçemiz Çaltılık Mevkii’nde yapılan tesisle Milas’ın uzun yıllar su sorunu yaşamaması amaçlanıyor.

18 milyon 745 bin lira olarak gerçekleşen ihale bedeli ile yapılan tesisin, 30 Ekim 2018 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Tüm aşamaların ardından elde edilecek içme suyunun, yüksek kalitede olacağına vurgu yapan yetkililer, yapılan tesisin Avrupa standartlarında olacağına dikkat çekti.