Milas İlçe Milli Eğitim Müdüründen dolandırıcılık uyarısı

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal yaptığı açıklamada, kendilerini Milli Eğitim Müdürlüğünden gelmiş gibi göstererek, eğitim materyalleri satmak suretiyle dolandırıcılık yapmaya çalışanlara karşı uyardı.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal; “Vatandaşlardan ve velilerden gerek sözlü gerek telefon ile arayarak edindiğimiz bilgiler ışığında bazı kişi ya da kişilerin Milli Eğitim Müdürlüğünden geldiğini söyleyip aileleri ziyaret ettiği, öğrenciler ile ilgili çalışma yapmak istediğini belirtip randevu talep ettiği ve eğitim materyalleri satmak istedikleri tarafımıza intikal etmiştir.

Bu şekilde ticari faaliyetler içinde olan şahıslar ya da özel kuruluşlar ile Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığının hiçbir ilgisi yoktur. Vatandaşlarımızın bu tür kişilere itibar etmemeleri gerektiğini kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” dedi.