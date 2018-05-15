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15 Mayıs 2018 13:16

Milas İlçe Tarım Müdürlüğü’nden kadın çiftçilere özel etkinlik

Muğla’nın Milas ilçesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle, kadın çiftçilere özel bir etkinlik düzenlendi.

Milas İlçe Tarım Müdürlüğü’nden kadın çiftçilere özel etkinlik

15 Mayıs 2018 13:16


Her yıl 14 Mayıs’ta kutlanan Çiftçiler Günü nedeniyle Gıda Tarım ve Hayvancılık Milas İlçe Müdürlüğü tarafından Menteş Mahallesi’nde bir kahvaltı etkinlik düzenlendi.


Milas Kaymakamı Eren Arslan, Kaymakam Adayı Muhammed Yılmaz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Milas İlçe Müdürü Eşref Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ve 40’a yakın kadın çiftçinin katıldığı etkinlikte, Gıda Tarım ve Hayvancılık Milas İlçe Müdürü Eşref Arslan, Dünya Çiftçiler Günü’nün Anneler Günü’nün hemen ertesi gün kutlandığına dikkat çekerek, etkinliğe katılan kadın çiftçiler başta olmak üzere tüm kadınların Anneler Günü’nü kutladı.


İlçe Müdürü Arslan, “Milas, kadın çiftçi sayısının Türkiye standartlarının çok üzerinde olan bir ilçe. Dolayısıyla biz bu anlamda çok şanslıyız. Çünkü kadınların üretime katılması, hem aile bütçesine, hem de ülke ekonomisine katkıda bulunması son derece önemlidir. Her alanda olduğu gibi tarımsal faaliyetlerde de kadın elinin değmesi, bu alanda da başarının kendiliğinden gelmesi demektir. Sizleri gerçekten yürekten kutluyoruz. İlçemiz, ilimiz ve ülkemiz adına verdiğiniz emeklerden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz” dedi.


Yapılan konuşmanın ardından Kaymakam Arslan, Kaymakam Adayı Muhammed Yılmaz, İlçe Tarım Müdürü Eşref Arslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal tarafından etkinlikteki kadınlara birer karanfil takdim edildi. Bir süre kadın çiftçilerle sohbet ortamında geçen etkinlik, kadın çiftçilerin günün anısına çektirdiği toplu fotoğraf ile sona erdi.




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