Milas İlçe Tarım Müdürlüğü’nden STK’lara teşekkür ziyareti

Gıda Tarım ve Hayvancılık Milas İlçe Müdürü Eşref Arslan tarafından ilçedeki tüm sivil toplum kuruluşlarına yönelik gerçekleştirilen ziyaretlerde, Milas ilçe Müdürlüğü olarak yapılan çalışmalar, projeler ve yapılacak olanlar hakkında bilgi verilirken, yapılan tüm etkinlikler için vermiş oldukları destekler için de teşekkür edildi.

İlçe Müdürü Eşref Arslan, Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Milas Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Celal Devrim, Milas Gıda Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası Başkanı Mustafa Sezgin, Milas Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Nurol Paskal, Milas Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Gül, Milas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, Milas Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Çoban ve Milas Yörük-Türkmen Kültür Derneği Başkanı Mevlüt Kiriş’e yapılan ziyaretlerde birer teşekkür plaketi verildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Milas Müdürü Eşref Arslan; “İlçemizdeki tüm sivil toplum kuruluşları, Oda ve Derneklerimiz, başarılı çalışmalarıyla Milas’ımıza ve bölgemize gerçekten önemli hizmetler sunuyorlar. Öte yandan bu hizmetlerin yanı sıra ilçemizde yapılan tüm etkinliklerde de yer alarak, her türlü desteği sağlıyorlar. Örneğin; Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Zeytin Hasat Şenliği, Balık Festivali ve Çocuk Oyunları şenliği, STK’larımızın katkılarıyla daha da farklı bir anlam taşımaktadır. Çünkü bu tür etkinlikler birlik ve beraberliğimizi, kurumlar arasındaki işbirliğini de geliştiren ve güçlendiren birlikteliklerdir. Bu anlamda bir kez daha başta Milas Kaymakamımız Sayın Eren Arslan, Milas Belediye Başkanımız Sayın Muhammet Tokat olmak üzere, ilçemizdeki tüm kurum amirlerimize, sivil toplum kuruluşlarının değerli yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar hep uyum içerisinde çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Milas’ımız ve bölgemiz için başarılı işlere hep birlikte imza atacağız” dedi.

İlçe Müdürü Arslan tarafından gerçekleştirilen ziyaretler için de STK yöneticileri teşekkür ederek, bundan sonraki süreçte de katkı vermeye devam edeceklerini söylediler.