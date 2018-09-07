Milas Kampüs Alanı’nda eğitim bu yıl başlıyor

Milas’ın okul sorununa köklü çözüm için başlatılan proje kapsamında Emek Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 24 derslikli Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 16 derslikli Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 2018-2019 eğitim, öğretim yılında kapılarını açmak için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Şuanda her iki okulun mevcut binalarından taşınma işlemleri devam ederken, yapılan yeni okul binalarında, son derece modern ve teknik donanımlarıyla öğrencilerin tüm ihtiyaçları düşünüldü.

Binaların konumunu ve fiziki şartlarını çok beğendiğini, elektrik ve su işlemlerinin de tamamlandığını ifade eden Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal; “2018-2019 eğitim, öğretim yılından itibaren bu okullarda eğitim görecek öğrencilerimize ve onları yetiştirecek olan öğretmenlerimize başarılar diliyorum” dedi.

Mevcut binalar ise

Öte yandan 2016-2017 eğitim, öğretim yılı başında konteynır derslikleriyle gündeme gelen Milas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeni binasına taşınmasıyla boşaltılan mevcut eski bina Sakarya Ortaokulu adıyla eğitim hayatına devam ederken, Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eski binasının da yıkılarak, yerine yeni Hükümet Konağı binası yapılması planlanıyor.