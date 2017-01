Milas Kaymakamı Arslan okul yöneticilerini uyardı

Muğla’nın Milas ilçesinde Kaymakam Eren Arslan, ilçede bulunan ilk ve ortaokul yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıda konuşma yapan Kaymakam Arslan, Milas’ın eğitim alanındaki durumuna değinerek, “Bana verilen rakamlara göre akademik sıralamamızdan hiç memnun değilim, beklemediğim bir sonuçla karşı karşıyayım” dedi.

Milas Halk Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Salonu’nda Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, ilk ve ortaokul müdür ve müdür yetkili öğretmenlerin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas’taki okul, öğretmen ve öğrenci sayıları hakkında bilgi aktararak, “ilçemizde 126 okul, 42 kurum, 1521 öğretmen, 145 genel idari personel ve 42 hizmetli ile 21 bin 412 öğrenciye, 4441 kursiyere ve 558 özel bireye özel eğitim veriyoruz. Okul müdürlerimizin 46’sı kadrolu, 8’i vekaleten, müdür yardımcılarımızın 48’i kadrolu, 31’i vekaleten, öğretmenlerimizin ise 1319’u kadrolu, 144’ü ücretli olarak görev yapıyor. İlçe olarak 66 norm fazlamız bulunuyor. Buna karşılık 217 öğretmene ihtiyacımız var” dedi.



Bal’ın ardından kürsüye gelerek okul yöneticilerine yönelik bir konuşma gerçekleştiren Milas Kaymakamı Eren Arslan, “İlçe olarak kurum ve öğrenci sayımız oldukça fazla. Neredeyse bir ilçe sayısı kadar öğrenci sayımız var. Geleceğimiz olan insanı gelecek için doğru yetiştirip, donatmak ve hazırlamakla mükellefiz. Bu görevimiz itibariyle çoğu zaman ailelerin bir adım önüne geçmek zorundayız. Bizlere çok fazla sorumluluk ve görev düşüyor. Eğitim meselesine benim bakış açım, eğitim kurumları diğer kurumların her hangi bir iş ve işleyişiyle hizmet verme şekliyle aynı değil. Yine benim bakış açımdan sizler mesai veya bir zaman dilimine bağlı olarak çalışan görevli değilsiniz. Bana göre gece gündüz insanların yetiştirilmesinden sorumlusunuz” dedi.

"Bu sorunlar Milas’a has bir sorun değil"

“Önümüzde dağ gibi duran eğitim konusundaki sorunları meseleleri çözebileceğimizi düşünüyorum” diyerek konuşmasını sürdüren Kaymakam Arslan, “Sorumluluk alan, proje üreten, takım halinde bir başka okul ve bir başka arkadaşınızın görev ve sorumluluk alanında da görev alarak bu işi götürmek zorundayız. Alt yapı eksikliklerimiz, kadro eksikliklerimiz var. Ama bu sorunlar Milas’a has bir sorun değil. Görev yaptığım tüm yerlerde kadroların tam, yurt sorunuz yok gibi bir şeyle karşılaşmadım. Bunlar bizim için mazeret olmamalı. Bunu mazeret olarak görüp onun arkasına saklanmamalıyız. Bugün şuan 20 bin öğrenci nasıl şekillenir, yetişirse önümüzdeki yıllarda ülkemiz bu çocukların ve onların omuzlarında geleceğe yükselecek. Geçmişte üretilen ve tüketilen bilgiler bugün saatlik hale gelmiş durumda. Var olan bilginiz sizleri bir yıl bile öteye taşıyamaya biliyor. Artık ülkeler değil, şehirler rekabet halinde. Onun için bunları bilerek hareket etmek zorundayız” dedi.

Çok net bir şekilde ifade etmek istiyorum

Konuşmasının son bölümünde Milas’ın Muğla genelindeki eğitim durumunu ifade eden rakamların kendisini hiç memnun etmediğini dile getiren Kaymakam Arslan, “Bana verilen rakamlara göre akademik sıralamamızdan hiç memnun değilim, beklemediğim bir sonuçla karşı karşıyayım. Sizlerin de bu konudan rahatsızlık duymanızı, rahat rahat uyumamanız gerektiğini çok net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Ben bu işi yapamıyorum diyen varsa daha iyi yapacaklara fırsat vermeli. Bir öğrencimizin bile ihmal edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bir insan kendi başına dünyayı olumlu veya olumsuz deştirebilecek bir değerdir. Bu ülkenin kaliteli, nitelikli her alanda yetişmiş insanlara ihtiyacı var. Bu alanda eksikliğiniz olduğu zaman nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığımızı geçtiğimiz aylarda gördük. Bu tür olayların yaşanmaması için elimizi taşın altına koyup, yüreğimizi koyup çalışmalıyız. Bu topluluğu bir aile olarak görüp, takım halinde çalışmasını istiyorum. Var olduğumuz yerden daha yukarılarda olmalıyız. Kurumsal ve kalıcı başarılar elde etmek zorundayız. Bir sonraki toplantımızda daha verimli sonuçlar elde etmeyi umuyorum” dedi.