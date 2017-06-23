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23 Haziran 2017 11:29

Milas Kaymakamı Arslan şehit ailesinin iftarına katıldı

Muğla’nın Milas ilçesinde Kaymakam Eren Arslan, Ramazan ayı boyunca Kaymakamlıkça gerçekleştirilen halka açık iftar yemeklerine katılma programında değişiklik yaparak iftarda ilçedeki bir Şehit Ailesine konuk oldu.

Milas Kaymakamı Arslan şehit ailesinin iftarına katıldı

23 Haziran 2017 11:29


Milas Kaymakamı Eren Arslan, 1987 yılında Elazığ kırsalında teröristlerle girdiği çatışmada Şehit olan Özel Hareket Polisi Yılmaz Mayuk’un evini ziyaret ederek iftarını Mayuk ailesi ve yakınlarıyla beraber açtı. Türkiye’nin ilk Özel Harekat Şehidi olan Yılmaz Mayuk’un eşi Gülsüm Mayuk ve akrabaları tarafından karşılanan Kaymakam Arslan’a iftar yemeğinde Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tunahan Bayram ve kurum çalışanları da eşlik ettiler.


Ziyareti sırasında Şehidimizin eşine hediye de sunan Kaymakam Arslan, “Şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu güzel aylarda ve kadir gecesine bağlanacak olan bu güzel gecede, bizleri evinize misafir edip iftar sofranıza davet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Şehidimizin ismi gerekli yazışma ve girişimler sonucunda Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine verildi ve ismi sonsuza dek orada yaşayacak. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.


Ziyaret, iftarın ardından yapılan sohbetlerle sürdü.




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