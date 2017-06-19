Milas Kaymakamı Arslan Türkevleri’nde vatandaşlarla buluştu

Ziyaretler kapsamında Milas’ın Türkevleri Mahallesi’ni ziyaret eden Kaymakam Eren Arslan’ı mahalle girişindeki kahvede Muhtar Nabi Yaşar ve çok sayıda mahalleli karşıladı.

Mahalle ziyaretinde Kaymakam Arslan’a, Milas İlçe Tarım Müdürü Eşref Arslan, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Cihan Kuran, Milas Telekom Müdürü Şener Keleş, ADM Elektrik İşletme Müdür Yardımcısı Uygar Kulaksız, Milas Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tunahan Bayram, Ören Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ersin Kahraman ve kurum çalışanları eşlik ettiler.

Mahalle sakinlerinin sıcak ilgisiyle karşılanan Kaymakam Arslan, ziyaret sırasında mahalle sakinlerinin dilek ve taleplerini dinledikten sonra yaptığı konuşmada, “Her hafta kurum müdürlerimizle beraber bir mahallemizi ziyaret ederek mahallelerimizin eksiklerini yerinde tespit etmek ve ilk ağızdan kurum müdürlerimize iletmek, aynı zamanda sorunların çözümü için bir mahallemizi ziyaret ediyoruz. Bugün de Türkevleri Mahallesinde sizlerle beraberiz” dedi.

Konuşmasında daha sonra, mahalle sakinlerinin taleplerini dinlediğinin ve beraberindeki kurum müdürlerine gereken talimatları verdiğinin altını çizen Kaymakam Arslan, sorunların çözülmesi ve taleplerin karşılanması için ilgili kurumlarla yazışmaların yapılacağı ve gelen sonucun mahalle sakinlerine duyurulması hususunda mahalle muhtarının bilgilendirileceğini de sözlerine ekledi.

Mahalle ziyaretinden sonra, Mahalle Muhtarı Nabi Yaşar’ın verdiği iftar programına da katılan Kaymakam Arslan, daha sonra mahalleden ayrıldı.