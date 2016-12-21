Milas Kaymakamı Arslan’dan 40 yıllık başkana ziyaret

Muğla’nın Milas ilçesine geçtiğimiz günlerde atanan Yeni Milas Kaymakamı Eren Arslan, Türk Hava Kurumu’nda 40 yıldır başkanlık yapan Milas Şube Başkanı Ahmet Faik Demirkol’u makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz hafta içerisinde Milas’ta görevine başlayan Kaymakam Eren Arslan, bir taraftan “hayırlı olsun” ziyaretlerini kabul ederken, bir taraftan da Milas’ı tanımak adına ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Arslan, THK Milas Şube Başkanı Ahmet Faik Demirkol’u makamındaki ziyaret sırasında THK Milas Şubesi İkinci Başkanı Bahattin Kiremitçi ve Şube Saymanı Cemal Çetin’in de hazır bulunduğu ziyarette Kaymakam Arslan’a kendisini tanıtarak, kurum çalışmaları hakkında bilgi veren THK Milas Şube Başkanı Demirkol, “Gazetelerden takip ettiğimiz kadarıyla çok çalışkansın. Milas’a hoş geldin. İnşallah senin için de Milas için de hayırlısı olur. Ben şuanda 90 yaşındayım. Milas’ın yerlisiyim. Milas’ta doğdum, büyüdüm. Tütün eksperliği, Ticaret Odası Başkanlığı ve Meclis Başkanlığı yaptım. 40 yıldan beri de THK’da başkanlık yapıyorum. 40 yıldır THK’ya ve Milas’a hizmet ediyorum. İlçemize gelir gelmez ilk ziyaretinizi en ücra yerimiz olan Çukur Mahallesi’ne gerçekleştirmişsiniz. Bu beni çok mutlu etti ve etkiledi. İnşallah sizlerin sayesinde daha da iyi hizmetler, çalışmalar yapılacak” dedi.

Kaymakam Arslan’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunmak istediğini fakat yaşamış olduğu sağlık sorunları nedeniyle Hükümet Konağı’na gidip gelmesinin zor olduğunu ifade eden Demirkol, THK’nın geçmiş yıllarda çok daha iyi şartlarda çalıştığını da ifade ederek, “artık eskisi gibi gelirimiz yok. Yine de elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl 162 bin lira fitre, 17 bin lira bağış ve 46 bin lira deriden gelir elde ettik” dedi.

Tanımaktan büyük onur duydum

Demirkol’un THK’daki 40 yıllık görev süresine dikkat çeken Kaymakam Arslan, “Allah razı olsun 40 yıl gibi uzun bir süre hem ülkemize, hem ilçemize, hem de kuruma katkılarınız olmuş. Fiziki yaşı 91, çalışma yaşı 18 olan THK Milas Şube Başkanlığı’nı 40 yıldır sürdüren Sayın Ahmet Faik Demirkol’u tanımaktan büyük bir onur duydum. Yüreğinizdeki vatanseverlik aşkının genç nesillere örnek olmasını diliyorum. Kendisinin gönül pınarından istifade edeceğimiz birçok hazine olduğunu düşünüyorum” dedi.

Kaymakam Arslan, THK Milas Şube Başkanı Demirkol’un anı defterini imzaladıktan sonra hatıra fotoğrafı çektirip kurumdan ayrıldı.