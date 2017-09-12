Milas Kaymakamı Arslan’dan şehit ailesine ziyaret

Milas’a bağlı Kızılcayıkık Mahallesi’ni ziyaret eden Kaymakam Arslan mahalle meydanında mahalle halkıyla oturup sıkıntı, temenni ve dileklerini dinledikten sonra mahallede ikamet eden şehit ailesini ziyaret etti.

1997 yılında Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesi kırsalında teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Piyade Er Levent Enginsu’nun evini ziyaret eden Kaymakam Arslan’a mahalle muhtarı Cengiz Topal Gökdağ, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hayrettin Fidan, Jandarma Asayiş Komutanı Üsteğmen Süleyman Bahadır İyilikci,75. Milas Devlet Hastanesi Başhekimi Tarık Çubukçuoğlu, Müftülük Şube Müdürü Dündar Karakuş ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Çağrı Çelik eşlik etti.

Ziyaret esnasında şehidin annesi, babası ve abisiyle sohbet eden Kaymakam Arslan, herhangi bir ihtiyaçlarının olması durumunda telefonunun ve makamının 24 saat açık olduğunu belirtti.

Yapılan ziyaret daha sonra tüm şehitler adına Müftülük Şube Müdürü Dündar Karakuş tarafından okunan yasin-i şerif ve dualarla son buldu.