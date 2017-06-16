Milas Kaymakamlığında ISO 9001 eğitimi

Eğitimlerin tamamlanmasıyla birlikte Milas Kaymakamlığı, Türkiye’de ilk defa ISO belgesine sahip ilçe kaymakamlığı olacak.

Türkiye’de kaymakamlıklar arasında ilk defa Milas Kaymakamlığına verilecek olan ISO 9001 eğitimi, Milas Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda başladı.

Kalite standartlarını yükseltmek ve geliştirmek amacıyla; Milas Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleşen kursta, ISO 9001:2015 Kalite Yönetmenliği Sistemi Temel Eğitimi verildi.

Milas Kaymakamlığının alacağı ISO belgesinin eğitimlerini, İstanbul merkezli çalışan Baş Denetçi Ali Güngör verdi. Kalite belgesinin en geç 2018’e kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor. Kalite yönetmenliği sistemi 2028’e kadar sürecek.

Milas Kaymakamı Eren Arslan’ın da katıldığı Milas Kaymakamlığı personelinin eğitimlerinin, 4 Temmuz’a kadar sürmesi planlanıyor.

ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesini daha önce Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü verilmişti.