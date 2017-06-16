Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2017 18:06

Milas Kaymakamlığında ISO 9001 eğitimi

Milas Kaymakamlığı personeli, ISO 9001:2015 Kalite Belgesi eğitimlerine başladı.

Milas Kaymakamlığında ISO 9001 eğitimi

16 Haziran 2017 18:06

Eğitimlerin tamamlanmasıyla birlikte Milas Kaymakamlığı, Türkiye’de ilk defa ISO belgesine sahip ilçe kaymakamlığı olacak.


Türkiye’de kaymakamlıklar arasında ilk defa Milas Kaymakamlığına verilecek olan ISO 9001 eğitimi, Milas Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda başladı.


Kalite standartlarını yükseltmek ve geliştirmek amacıyla; Milas Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleşen kursta, ISO 9001:2015 Kalite Yönetmenliği Sistemi Temel Eğitimi verildi.


Milas Kaymakamlığının alacağı ISO belgesinin eğitimlerini, İstanbul merkezli çalışan Baş Denetçi Ali Güngör verdi. Kalite belgesinin en geç 2018’e kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor. Kalite yönetmenliği sistemi 2028’e kadar sürecek.


Milas Kaymakamı Eren Arslan’ın da katıldığı Milas Kaymakamlığı personelinin eğitimlerinin, 4 Temmuz’a kadar sürmesi planlanıyor.


ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesini daha önce Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü verilmişti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
MUĞLA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:34
  • Güneş :05:39
  • Öğle :13:18
  • İkindi :17:11
  • Akşam :20:37
  • Yatsı :22:25
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!