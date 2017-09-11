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11 Eylül 2017 14:35

Milas Kızılcayıkık’ın sorunları dinlendi

Milas’ta görev yapan kurum amirleri, Kızılcayıkık Mahallesi’ni ziyaret ederek mahallenin sorunlarını dinledi.

Milas Kızılcayıkık’ın sorunları dinlendi

11 Eylül 2017 14:35


Milas Kaymakamı Eren Arslan liderliğinde her hafta yapılan mahalle ziyaretleri kapsamında geçtiğimiz cuma günü Kızılcayıkık Mahallesi ziyaret edildi. Kızılcayıkık Mahallesi ziyaretine Milas Kaymakamı Eren Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, İlçe Tarım Müdürü Eşref Arslan, Milas Jandarma Komutanı Binbaşı Hayrettin Fidan, İlçe Jandarma Komutan Vekili S. Bahadır İyilikçi, Milas İlçe Sağlık Müdürü M. Ergün Kırova, 75,Yıl Milas Devlet Hastanesi Başhekimi Tarık Çubukçuoğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Çağrı Çelik, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Telekom Müdürü Birol Acar, Aydem Elektrik sorumlusu Serkan Öztürk katıldı.


Mahalle sakinleri ve mahalle muhtarı Cengiz Topel Gökdağ tarafından Kızılcayıkık girişinde karşılanan kurum amirleri, mahallede karşılaşılan sorunları dinleyerek çözülmesi için girişimlerde bulunacağını belirtti. Arslan daha sonra Kızılcayıkık İlkokulu’nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Kaymakam Arslan, 1997 yılında Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde şehit olan Piyade Er Levent Enginsu’nun ailesini ziyaret etti. Şehit ailesine herhangi bir ihtiyacının bulunup bulunmadığını soran Arslan, tekrardan başsağlığı dileyerek mahalleden ayrıldı




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