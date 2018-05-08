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08 Mayıs 2018 15:35

Milas Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Çoban güven tazeledi

Muğla’nın Milas ilçesinde Mahalle Muhtarları Derneği olağan genel kurulu Belediye Toplantı ve Düğün Salonu’nda yapıldı.

Milas Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Çoban güven tazeledi

08 Mayıs 2018 15:35

Genel kurulda mevcut Dernek Başkanı Mehmet Çoban, oy birliğiyle yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda Divan Başkanlığı’na Ören Mahalle Muhtarı Bekir Keser, divan üyeliklerine ise Emek Mahalle Muhtarı Mevlüt Kara ve Kuzyaka Mahalle Muhtarı Erdal Kök seçildi.


Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Mehmet Çoban,hizmetlerini anlattı.


Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ise genel kurulun havasını çok beğendiğini belirterek kendisinin de bir muhtar oğlu olduğunu ifade ederek "Sizler de bizim gibi yerel yönetimlerin bir ayağısınız. Her ne kadar tüzel kişilikleriniz elinizden alınmış olsa bile şu anda bizlerle beraber yerel yönetimin bir ayağısınız. Beraber çalışacağız, beraber sorunu çözeceğiz, beraber hizmet üreteceğiz. Sizlerle bu paydaşlığı paylaşmaktan son derece mutluyum ve kendimi de çok şanslı hissediyorum" dedi.


Yapılan seçimde Mehmet Çoban ve yönetimi güven tazeledi.


Mehmet Çoban başkanlığındaki Milas Muhtarlar Derneği yönetimi; Ayhan Demirçivi, A. İhsan Yılmaz ve Erkut Aktaş’tan oluşurken, denetim kurulu asil üyeliklerine ise şu isimler seçildi: Ferhat Sertbaş, İsmail Kop ve Cengiz Topel Gökdağ’dan oluştu.




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