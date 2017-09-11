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11 Eylül 2017 18:07

Milas Meslek Yüksek Okulunda yeni eğitim-öğretim yılı başladı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksek Okulu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı nedeniyle Milas Atapark’ta bir tören düzenledi.

Milas Meslek Yüksek Okulunda yeni eğitim-öğretim yılı başladı

11 Eylül 2017 18:07


2017-2018 eğitim öğretim yılı dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene; Yüksek Okul Müdürü Prof. Dr. Muzaffer Demir, Müdür Yardımcıları, Akademik ve İdari Personel katıldı.


Yeni eğitim-öğretim yılı nedeniyle okul müdürü Atatürk Anıtı’na çelenk sunarken, saygı duruşu ve akabinde seslendirilen İstiklal Marşımız ile düzenlenen tören sona erdi.


Başlayan yeni eğitim-öğretim yılında, yeni kayıt yaptıran 411 öğrencisi ile birlikte toplam 2068 öğrenci sayısına ulaşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Milas Meslek Yüksek Okulu, 36 Akademik ve 26 idari personel ile eğitim-öğretime devam edecek.




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