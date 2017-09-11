Milas Meslek Yüksek Okulunda yeni eğitim-öğretim yılı başladı

2017-2018 eğitim öğretim yılı dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene; Yüksek Okul Müdürü Prof. Dr. Muzaffer Demir, Müdür Yardımcıları, Akademik ve İdari Personel katıldı.

Yeni eğitim-öğretim yılı nedeniyle okul müdürü Atatürk Anıtı’na çelenk sunarken, saygı duruşu ve akabinde seslendirilen İstiklal Marşımız ile düzenlenen tören sona erdi.

Başlayan yeni eğitim-öğretim yılında, yeni kayıt yaptıran 411 öğrencisi ile birlikte toplam 2068 öğrenci sayısına ulaşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Milas Meslek Yüksek Okulu, 36 Akademik ve 26 idari personel ile eğitim-öğretime devam edecek.