Milas Mezbahanesi Müdürü Barış Saylak’tan şarbon açıklaması

Saylak, hayvanlarda görülen Şarbon Hastalığının Milas’ta ve Muğla’da henüz görülmediğine dikkat çekti.

Müdür Saylak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Şu anda yetkililerden aldığım bilgilere göre ilçemizde ve ilimizde tespiti yapılmış bir şarbon vakası yoktur ama dikkatli olmakta da fayda var. Ülkemiz ve insanımızın bulaşıcı hayvan hastalıklarından korunmasının 3 temel yolu vardır. 1. yol tüketime sunulan büyükbaş ve küçükbaş hayvan etlerinin resmi mezbaha ve kombinalarda Veteriner Hekimlerinin kontrol ve denetiminde kesimlerinin yapılmış olması, 2. yol hayvancılık politikalarının;celeplerin,5-10 büyük yetiştiricinin ve ithalatçıların istediği şekilde değil de Veteriner Hekimlerinin,akademisyenlerin,Veteriner araştırma enstitülerinin ve veteriner hekim odalarının katılımlarıyla belirlenmesiyle halk sağlığını koruyabiliriz. 3.yol ise Veteriner Koruyucu Hekimlik ve Veteriner Halk Sağlığı uygulamalarının süratle arttırılıp aşıların hastalık çıktıktan sonra değil çıkmadan önce milli bir seferberlikle süratle yapılmasıdır. Paniğe gerek yok zira hastalık insandan insana bulaşmıyor. Hasta hayvanlarla temasla, etlerinin ve sütlerinin tüketilmesi yoluyla,açık yara bulunan uzuvlarımızın anthrax basili ile enfekte olmasından ve solunum yoluyla bulaşmaktadır. Hastalığın semptomlarından şüphelendiğiniz takdirde erken evrede Hekiminize ivedilikle başvurunuz çünkü erken teşhiste antibiyotiklerle tedavisi mümkün olan bir zoonoz hastalıktır. Tüketeceğiniz et ve et ürünleri ihtiyaçlarınızın aldığınız kasap ve marketlerden Tarım ve Orman bakanlığı Onaylı bir kesimhanede kesildiğine dair en büyük kanıt olan Veteriner Sağlık Raporu’nu ısrarla talep ediniz. Çünkü Resmi Kontrolleri ve Et muayenesi işinin ehli Hekimler tarafından yapılan Muğla Büyükşehir Belediyesi Mezbaha Tesisleri gibi Onaylı ve ISO22000 Dünya Kalite Standartlarında üretim yapan tesislerden gıda güvenliğine aykırı bir ürün çıkması mümkün değildir. Milas, Bodrum, Menteşe ve Marmaris gibi turizmin başını çeken ilçelerimizde halkımız rahat bir şekilde et tüketebilirler. Kesinlikle mezbahalar dışında kesim yapılan etlere itibar etmeyiniz.”