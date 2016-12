Milas mezbahası kalitesini onaylattı

Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan Milas Mezbahası uluslararası gıda güvenliğine ve hijyen standartlarına uygun kırmızı et üretimi yapıldığı anlamına gelen ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistem sertifikası aldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Milas’ında aralarında yer aldığı Menteşe ve Marmaris Mezbahaları, uluslararası gıda güvenliğine ve hijyen standartlarına uygun kırmızı et üretimi yapıldığı anlamına gelen ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistem sertifikasının devamlılığını sağlayarak kalitesini bir kez daha kanıtladı.

Vatandaşların sağlıklı ve kaliteli et ihtiyacını karşılamak için hizmet veren, bu yönde çalışmalarını titizlikle yürüten Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı mezbahalara Türkak Akreditasyonlu denetmen kuruluş tarafından mezbaha işletmelerinin tüm üniteleri HACCP(Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları) gıda güvenliği ve hijyen yönünden yıllık gözetim ve denetimler yapıldı.

Gerçekleştirilen denetim ve gözetimlerin ardından Menteşe, Milas ve Marmaris mezbahalarının uluslararası gıda güvenliğine ve hijyen standartlarına uygun kırmızı et üretimi yapıldığını gösteren ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistem sertifikasının devamlılığı sağlandı.

Konu ile ilgili görüşlerini aktaran Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Koç “Mezbaha tesislerimiz gerekli modernizasyon ve iyileştirme çalışmalarını 2014 yılında tamamlamış ve bu belgelere sahip olmuştu. Tesislerimiz yapılan denetimlerinin ardından ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistem sertifikasının devamlılığını sağlaması ile vatandaşa sağlıklı ve güvenilir gıda hizmeti anlamındaki kalitesini bir kez daha kanıtladı. Vatandaşlarımıza kaliteli ve sağlıklı hizmetler sunmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.