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10 Ocak 2017 12:00

Milas Orman İşletme Müdürlüğü’ne Akkaya atandı

Milas Orman İşletme Müdürlüğü’ne Akkaya atandı

10 Ocak 2017 12:00

Milas Orman İşletme Müdürlüğüne İşletme Müdürü olarak atanan Çetin Akkaya görevine başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde Milas Orman İşletme Müdürü olarak atanan Çetin Akkaya yeni görevine başladı. Akkaya, Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik’in de katılımıyla 9 Ocak Pazartesi günü yapılan devir teslimle Milas Orman İşletme Müdürlüğü görevine başladı. Milas Orman İşletme Müdür Yardımcıları Ömer Kahraman ve Mustafa Oral görev devir tesliminde hazır bulundu. Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, Milas Orman İşletme Müdürü olarak yeni görevine başlayan Çetin Akkaya’ya hayırlı olsun ve başarı dileğinde bulundu.
ÇETİN AKKAYA KİMDİR?
Çetin Akkaya 1968 Aydın Bozdoğan doğumlu. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümünden 1991 yılında mezun oldu. Yine aynı Üniversitede 1993 yılında Yüksek Lisansını tamamladı. 1993-1998 yılları arasında Aydın Orman İşletme Müdürlüğünde yevmiyeli mühendis olarak çalıştı. OGM tarafından 1998 yılında yapılan sınavı kazanarak İzmir OBM Gördes Orman İşletme Müdürlüğü emrine Güneşli Orman İşletme Şefi olarak atandı. 2000 yılına kadar bu görevi yürüttü. 2000-2002 arasında Bergama Orman İşletme Şefi olarak çalıştı. 2002-2014 yılları arasında Aydın Orman İşletme Müdürlüğü Kuşadası Orman İşletme Şefi olarak görev yaptı. 2014 yılında rotasyonla Kastamonu OBM’ye tayin oldu. 2014-2017 yılları arasında Kastamonu Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 9 Ocak 2017 tarihi itibariyle Milas Orman İşletme Müdürlüğü görevine başladı. Çetin Akkaya evli ve 1 çocuk babasıdır.



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