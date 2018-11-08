Milas Sanayi Sitesi'nde çalışmalar sona yaklaştı

Muğla'nın Milas ilçesinde yer alan Sanayi Sitesi'nde başlatılan üst yapı çalışmalarında sona yaklaşıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, birim amirlerinden bilgi aldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, AYDEM tarafından Milas Sanayi Sitesi'nde sürdürülen çalışmaların tamamlandığı caddelerde parke taşı döşeme işinin de bitirildiğini belirtti. Başkan Tokat; “Sanayi sitemizin tüm caddeleri yenilenerek, toplam 45 bin metrekarelik kilit parke taşı döşendi. Şu anda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz sanayi sitesi ana caddelerine bağlanan sokaklarda parke tamirat işini yürütüyor” dedi.

Milas Sanayi Sitesi'nde AYDEM tarafından başlatılan, neredeyse tüm caddelerin kazılarak yer üstündeki elektrik kablolarının yer altına alınmasıyla ilgili çalışma, sanayi esnafını ekonomik yönden sıkıntıya düşürmüş, yaz aylarının büyük bir bölümünü esnaf, iş yapamadan geçirmişti. Üst yapı çalışmalarının hızlı bir şekilde tamamlanmasından memnun olduklarını belirten sanayi esnafı, Milas Belediyesi ve Başkan Tokat'a teşekkür etti.

Tüm caddelerde parke döşeme işinin tamamının bitirildiğini söyleyen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat; “AYDEM tarafından yapılan çalışma bizim için büyük bir şans oldu. Çünkü sanayideki caddelere yıllar önce parke taşı döşenmiş. Dolayısıyla yollar bozulmuştu. Bu fırsatı değerlendirerek, bir anlamda tüm caddelerdeki parke taşlarını yenilemiş olduk. Bunun yanı sıra kışın özellikle yağışlı havalarda, yoldaki bozulmalar nedeniyle bazı işyerlerine yağmur suları giriyordu. Bu çalışmada bu sıkıntıyı da gidermek için yola, belli bir eğim verildi. Sanırım bundan sonra hiçbir iş yeri böyle bir sorunla karşılaşmayacak” diyerek sözlerini tamamladı.