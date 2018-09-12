Milas Sanayi Sitesi'nde elektrik hatları yer altına alınıyor

Muğla'nın Milas ilçesinde büyük bir öneme sahip Milas Sanayi Sitesi Bölgesi'nde, elektrik hatları yer altına alınıyor. Eylül ayında tamamlanması planlanan çalışmalar sonucunda yaklaşık 1.5 Milyon TL.'lik yatırım Milas Sanayi Sitesi esnafının hizmetine sunulacak.

Milas'ta, Emek Mahallesi'nde yeralan, Milas Sanayi Sitesi Bölgesi'nde ADM elektrik tarafından 1.5 Milyon TL.'lik yatırım yapıldı. Yatırım çalışmaları kapsamında Emek Mahallesi'nde yeralan direkler yenilenirken, bölgedeki ve Milas Sanayi Sitesi'ndeki elektrik hatları da yer altına alınıyor.

Yatırım çalışmaları Eylül ayında tamamlanacak

Tüketicilerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla uzun ömürlü yatırım projeleri gerçekleştiren ADM Elektrik, Milas Sanayi Sitesi Bölgesi'nde yaklaşık 1.5 milyon TL.'lik yatırım bütçesiyle başladığı çalışmalar, Eylül ayında tamamlanması planlanıyor.

Yatırım projelerinde sanayi bölgeleri için ayrı bir hassasiyet gösteren, bölgenin hızlı gelişen ve değişen yapısını da dikkate alan şirket yetkilileri; yatırım çalışmalarını uzun yıllar tüketici memnuniyetini sağlayacak bir biçimde hazırladıklarını belirtti.