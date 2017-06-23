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23 Haziran 2017 12:39

Milas Sebahattin Akyüz Fen Lisesi, Avrupa Kalite Etiketi ile ödüllendirildi

Muğla’nın Milas ilçesinde Sebahattin Akyüz Fen Lisesi, 2016 yılında E-Twinning kapsamında yapmış olduğu çalışmalardan dolayı ‘Avrupa Kalite Etiketi’ ile ödüllendirildi.

Milas Sebahattin Akyüz Fen Lisesi, Avrupa Kalite Etiketi ile ödüllendirildi

23 Haziran 2017 12:39


Bu kapsamda Milas Kaymakamı Eren Arslan’ı ziyaret eden Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Sebahattin Akyüz Fen Lisesi okul Müdürü Aynur Buran, projeden sorumlu İngilizce öğretmeni İbrahim Çolak kazanmış oldukları başarı hakkında Kaymakam Arslan’a bilgi verdiler.


Ziyarette konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal; “Polonya’dan ‘Zespol Szkol nr123 Okulu’ ve Çek Cumhuriyetinden ‘Gymnazium Decin Okulu’ ile birlikte yürütülen ‘From Our Windows’ adlı proje ile önce Ulusal Kalite Etiketine daha sonra ise Avrupa Kalite Etiketi almaya hak kazanmıştır. Değişik kültürleri tanımayı, kültürel değerleri öğrenmeyi, İngilizceyi iletişim aracı olarak kullanmayı, takım ve grup çalışmalarıyla sosyal becerileri geliştirmeyi amaçlayan ‘’From Our Windows’’ projesinde 44 öğrenci ve 3 öğretmen yer aldı, dokuz etkinlik ve eş zamanlı üç video konferans görüşmesi gerçekleştirilerek, Türkiye ve Çek Cumhuriyeti’ndeki ulusal ajanslar tarafından başarılı bulunarak ‘kalite etiketi’ ile ödüllendirilmesi kararlaştırılmıştır ”dedi.


Kaymakam Arslan ziyaretten ve alınan başarıdan memnuniyetini dile getirirken, “Sebahattin Akyüz Fen Lisesi Avrupa kalitesinde çalışmalar yaptı ve okul adına verilen Avrupa Kalite Etiketi Levhası ile tescillenmiş oldu. Bu ise sevindirici bir gelişmeyle beraber diğer okullarımızın da bu başarıyı elde edeceklerine inanıyorum. Okulumuz seneye ilk kez mezuniyet verecek. Bu mezun olan öğrencilerimizle beraber okulumuzun başarı çıtası daha çok yükselecek. Değerli hemşerilerimiz de Sebahattin Akyüz Fen Lisesi’ne evlatlarını gönül rahatlığı ile göndererek okulumuzun başarısının ve adının daha yükseklere taşınmasına vesile olacaklardır. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda okulumuz ve ilçemiz bu güzel başarılarla beraber ilçemiz dışına beyin göçünün de önüne geçecek ve Milas’ın eğitimdeki başarını daha da yukarılara taşınmasında büyük rol oynayacaklardır” dedi.


Ziyaret daha sonra hatıra fotoğrafı çektirilerek son buldu.




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