Milas Şoförler Odası Başkanı Paskal’dan velileri rahatlatan açıklama

Milas’ta geçtiğimiz yıllarda büyük bir sorun olarak gündemden düşmeyen ‘Taşımalı Eğitim ve Öğrenci Servisleri’ ile ilgili bu sene çok ciddi önlemlerin alındığını belirten ve hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğuna dikkat çeken Milas Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Nurol Paskal, İHA muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bütün servis araçlarımız, araçlarımızın teknik donanımı ve şoförlerimizin durumu Okul Servisleri Yönetmeliği’ne, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne, Büyükşehir Ulaşım Dairesi’nin hazırladığı yönergeler ve UKOME kararlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Bugüne kadar uygulanan denetimler, bu yılın başlangıcından itibaren artarak devam edecektir. Servis fiyatları bütün servislerimize bildirilmiş olup, bu konuda da gerekli denetimler yapılmıştır, yapılmaya da devam edilecektir.

Araçlarımız Okul Servis Yönetmeliği’ne uygun bir şekilde ‘Uygunluk Belgesi’ alınarak, şoförlerimizin de geriye dönük sürücü belgeleri, adli sicil belgeleri, ilgili kurumlardan alınan sağlık raporları sıkı bir şekilde kontrol edilerek, ilgili makamlara iletilmiştir.

Araçlarımız Büyükşehir Takip Sistemi ile sürekli takip altında olacak, herhangi bir olumsuzlukta geriye dönük inceleme yapılacaktır.

Bütün bunlara rağmen gözden kaçan olumsuzluklar, yetkili kurumlar ve Odamızın yapacağı ortak denetim çalışmalarıyla giderilecektir.

Tüm Velilerimiz rahat olsun, onların çocukları bizim çocuklarımızdır.”