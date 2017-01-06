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06 Ocak 2017 18:01

Milas Şoförler Odası’ndan 1 yıllık değerlendirme

Milas Şoförler Odası’ndan 1 yıllık değerlendirme

06 Ocak 2017 18:01

Muğla’nın Milas ilçesinde Şoförler ve Otomobilciler Odası Yönetim Kurulu tarafından kahvaltılı toplantı düzenlenerek, hem odanın bir yıllık çalışmaları değerlendirildi, hem de Milas’ta görev yapan gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı.
Milas Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Nurol Paskal ve oda yönetim kurulu üyelerince kahvaltılı bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Kahvaltı öncesinde düzenlenen programın içeriğiyle ilgili kısa bir açıklama yapan Oda Başkanı Paskal, “Ülkemiz, ilçemiz ve esnafımız için zor bir yılı geride bıraktık. Umarım barış içinde tüm insanlık için güzelliklerin olduğu 2017 yılı yaşarız. Bu duygularla yeni yılınızın başarılı ve mutlu geçmesini dilerim. Toplumumuzun diğer kesimleri gibi zor şartlarda çalışarak çok önemli bir görev yaptığınızı düşünüyorum. Doğru haberlerin insanlarımıza ulaşmasını sağlayarak, geleceğimizle ilgili olumlu gelişmelere vesile olmaktasınız. Bu duygu ve düşüncelerle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü şimdiden kutluyorum” dedi.

Mevzuatlardan kaynaklanan zorluklar
Toplu yolcu taşımacılığı yapan diğer minibüs kooperatiflerinin önceden aldıkları yetki belgelerini her yıl için uzatma çabalarının devam etmekte olduğunu, onların ekonomik, sosyal ve bölgesel durumları göz önünde bulundurularak sürekli hizmet vermelerini sağladıklarını da dile getiren Paskal, “Bu çabalarımıza 2016 yılında ülke genelinde yaşadığımız sosyal ve ekonomik zorluklar bu olumsuz etkilemektedir. Bir başka yolcu taşımacılığı ve öğrenci servisi yapan ’S’ plaka sahibi üyelerimiz için rutin yapılan bütün işlemler odamız tarafından takip edilerek uygulanmaktadır. 2016 yılında ilçemizde yapılan Milli Eğitim Taşımalı Sistem organizasyonunda ihale döneminde mevzuatlardan kaynaklanan zorluklar yaşanmıştır. Yasayla belirlenen ihale yönetmeliği ile Okul Servis Yönetmeliği’nin birbirine uyum sağlayamaması sebebiyle küçük sıkıntılar yaşandı. Yetkili kurumlara bu sorunlar iletildi. Dilerim 2017 yılında yapılacak Taşımalı Eğitimde ve taşıma ihalelerinde bu tür sıkıntılar yaşamayız. Öğrenci ve personel servisi araçlarımızın UKOME kararlarına göre takip edilecek işleri Odamız tarafından üyelere bildirilmekte” dedi.

Sorunlar üst birlikler ve yerel mülki amirliklere iletiliyor
Esnafa yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aktardıktan sonra oda tarafından rutin olarak sürdürülen diğer çalışmalarla ilgili de bilgiler aktaran Başkan Paskal, “Bütün bunlarla beraber odamızın diğer rutin çalışma hizmetleri devam etmekte. Esnafımızın mazot, yedek parça, sigorta, motorlu taşıtlar vergisi gibi giderlerdeki zamların ücretlere olumsuz yansıması durumunda yetkililere bildirip zam talep etmekteyiz. Zaman zaman yapılan zamlar yeterli olmamaktadır. Bu da hizmetlerimizin sürekliliği konusunda bizi olumsuz etkilemektedir. Esnafımızın sorunları üst birlikler ve yerel mülki amirliklere odamız tarafından bildirilmekte. Sonuç olarak özetlediğimiz bu sorunlar ve çalışmalarımızın detayını zaman zaman kamuoyu ile paylaşıyoruz. Kamuoyundan gelen olumlu olumsuz tepkileri değerlendiriyoruz. Ülkemiz ve bütün dünya için güzel bir 2017 yılı diler, çalışmalarınızda başarılar ve esnafımıza verdiğiniz destek için teşekkür ederim” dedi.



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