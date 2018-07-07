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07 Temmuz 2018 17:32

Milas- Söke yolundaki kaza ucuz atlatıldı

Milas-Söke karayolunda bugün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, özel bir şirkete ait dorseli tıra önlem alınmadan koyulan yem çuvallarının karayoluna düşmesiyle birlikte motosiklet sürücüsü yaralandı.

Milas- Söke yolundaki kaza ucuz atlatıldı

07 Temmuz 2018 17:32


Milas-Söke karayolunda bugün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, iddiaya göre özel bir şirkete ait dorseli tıra önlem alınmadan koyulan yem çuvallarının karayoluna düşmesiyle birlikte motosiklet sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre; bugün sabah 07.30 sıralarında Milas-Söke karayolunda meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Milas-Söke karayolu istikametinde seyir eden 48 U 9906 plakalı motosiklet sürücüsü 34 yaşındaki Mehmet Emin Öz, Milas’tan Selimiye’deki iş yerine gitmek için yola çıktı. İddiaya göre; sürücü Öz seyir halinde iken aynı istikamette giden, özel bir şirkete ait dorseli tırın üzerindeki yem çuvalları karayoluna düştü. Yem çuvalının önüne düşmesiyle birlikte dengesini kaybeden Öz kaza yaptı. Kazanın ardından yaralanan Öz, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Milas 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öz’ün tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili güvenlik güçleri inceleme başlattı.


Kazanın ardından gazetemize açıklama yapan Öz, sevkiyat yapan kamyonların yetkililer tarafından denetlenmesini istedikten sonra şunları kaydetti: “Özel bir firmaya ait dorseli tırın üzerine bilinçsizce ve hiçbir güvenlik tedbiri almadan koyulan yem çuvalları, kaza yapmama sebep oldu. Sürücünün ihmalkâr tavrı, neredeyse beni canımdan ediyordu. Emniyetli bir sürüş yapmak ve topluma zarar vermemek için trafiğe çıkarken, gerekli tedbirleri almalıyız. Kurallara dikkat edelim, edelim ki kimsenin canı yanmasın. Emniyet birimlerinden; sevkiyat kamyonlarının, açık kasa taşımacılığı yapan araçların denetlenmesini istiyorum.”




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