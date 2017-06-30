Milas Stadyumunda zemin yenileme çalışmaları başladı

Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan zemin yenileme çalışmaları Temmuz ayında da devam edecek.

2016-2017 spor sezonu sonunda liglerin bitmesi ile başlayan zemin yenileme çalışmaları sonrasında Ekim ayı içinde başlayacak olan Muğla Amatör Küme Ligi maçlarına Milas Stadyumu’nun yetiştirilmesi için çalışılıyor. Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan Milas Şehir Stadyumu çim saha zemin çalışmalarında saha içerisindeki bazı belirli alanlara yeni çimlerin ekilmesi ve gübreleme ile ilgili çalışmalarda devam ediyor.

Milas ‘Suni Çim’ bekliyor

Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından 2016-2017 sezonu bitiminde yapılması düşünülen Milas Suni Çim Sahası ile ilgili çalışmaların ise Milas Kapalı Spor Salonun bu yaz yıkılarak yeniden yapılması ile ilgili planlama dolayısıyla 2017-2018 sezonuna veya daha sonraki sezonlara bırakıldığı açıklandı.

Her yıl 300-350 lig müsabakasının yapıldığı Milas Şehir Stadyumu’nun suni çim saha haline dönüştürülememesi Suni Çim Saha beklentisinde olan Milas Spor Kulüplerini ve Milas halkında hayal kırıklığı yaratmış oldu.