Milas Tarım Fuarı’na hazırlanıyor

Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı, bu yıl 8-11 Mart tarihleri arasında düzenlenecek.

Milas’ta Güney Ege 9. Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı için hazırlıklar başladı. Uluslararası bir nitelik kazanan ve geçen yıllardan daha renkli geçmesi beklenen fuarda bu yıl, Türkiye’nin dört bir tarafından gelecek yaklaşık 250 firma stant açacak. Düzenleme komitesi üyesi Yavuz Hakbilir, bu yıl fuara yaklaşık 100 bin ziyaretçi beklediklerini belirterek “Milas Tarım Fuarında her yıl katılımcı firma sayısında artış oluyor. Firmalar, stant rezervasyonları için bir yıl öncesinden başvuruda bulunuyorlar ve aylar öncesinden tüm stantlar doluyor. Bu yıl da aynısı oldu. Talep çok, ancak yerimiz yetersiz kalıyor. Bu nedenle geçen yıl fuar alanına dev çadırlar kurmak zorunda kalmıştık” dedi.

Bu yıl yine TARİŞ’in Balçık mevkiindeki pamuk depolarında açılacak olan Milas Tarım Fuarı alanın iyileştirme çalışmalarının da devam ettiğini ifade eden Hakbilir; “Bu yıl fuar alanında sergi alanları yüzde yirmi artışla 7 bin 300 metrekareye çıkarıldı. Katılacak firma sayısında da geçen yıllara göre yaklaşık yüzde 25 bir artış var. Milas Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı artık kendini tüm Türkiye’ye ve sektöre kabul ettirdi. Bizce Milas Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı, kendi alanında Türkiye’nin ilk üç fuarından birisidir. Fuarın geçen yıllarda olduğu gibi, yine başarıyla tamamlanacağına inanıyoruz. Burada emeği geçen ve geçecek olan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu yıl 8 - 11 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz” diye konuştu.