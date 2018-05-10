Milas Türk Musiki Derneği’nden 90’ıncı konser

1976 yılından beri faaliyetlerini aralıksız devam ettiren Musiki Derneği, Şef Udi Bestekar Ercan Karadamlı yönetiminde çıktığı konserde Türk musikisinin birbirinden değerli 25 eserini seslendirdi.

Musiki severlerin ayakta alkışladığı konsere TRT sanatçısı keman üstadı Mehmet Saim Karadağ damga vurdu. Karadağ, konser boyunca yaptığı keman taksimleri ile sanatseverleri kendine hayran bıraktı.

Milas Belediye Başkan Yardımcısı Faik Karagöz, siyasi parti temsilcileri, ve musiki severlerin yoğun katılım gösterdiği konserin sunuculuğunu Şükrü Demirkol üstlendi.

Konserde Türk Musikisine ait 25 güzel eser dernek üyelerince koro ve solo olarak seslendirildi. Salonu dolduran sanat severler tarafından ayakta alkışlanan konserin sonunda kısa bir konuşma yapan Milas Belediye Başkan Yardımcısı Faik Karagöz ; “Bizlere böylesine güzel bir gece yaşatan muhteşem müzik ziyafeti sunan Musiki Derneğimize teşekkür ediyorum. Başta şefimiz Ercan Karadamlı olmak üzere tüm saz ve ses sanatçılarımız muazzam bir repertuar ile müthiş bir sunum yaptılar” diyerek, koro şefi Ercan Karadamlı’ya ve dernek Başkanı Zafer Pınarlık’a gecenin anısına çiçek ve plaket takdim etti. Konser toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.