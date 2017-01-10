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10 Ocak 2017 10:36

Milas-Yatağan karayolunda kar engeli

Milas-Yatağan karayolunda kar engeli

10 Ocak 2017 10:36

Muğla’da etkili görülen kar ve buzlanma nedeniyle, Milas-Yatağan karayolunda trafik felç oldu.
Milas-Yatağan karayolunun Korucuk mevkisinde etkili görülmeye başlayan kar yağışı, trafiği olumsuz etkiledi. Karayolunda kar ve buzlanma nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.
Bazı araçların kayarak kontrolden çıkması nedeniyle, karayolu zaman zaman trafiğe kapandığı öğrenildi. Milas-Yatağan karayolunu kullanmak isteyen sürücülerin dikkatli olması, kış lastiği ya da zincir kullanması gerektiği uyarısı yapıldı.
Öte yandan Muğla Valiliğinin yaptığı açıklamada; Muğla genelinde yaşanan hava muhalefetlerinden dolayı, bugün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilere 1 gün idari izin verildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar küreme ve yol açma çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.



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