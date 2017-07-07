Milas Yörük Obaları Kültür Derneği’nden STK’lara ziyaret

12 Temmuz’da gerçekleşecek olan resmi açılış ve ardından düzenlenen konsere davet için ilçedeki siyasi partilerin ardından bu kez sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden Milas Yörük Obaları Kültür Derneği yönetim kurulu üyeleri sırasıyla, Milas Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Milas Ziraat Odası, Milas Bakkallar ve Bayiler Odası, Kızılay ve Türk Hava Kurumu yöneticilerini ziyaret ederek, kuruluş amaçları, önümüzdeki süreçte yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında bilgi verirken, 12 Temmuz 2017 Çarşamba günü yapılacak açılışlarına ve aynı gün akşam düzenlenen konsere davet ettiler.

Dernek Başkanı Erkan Turgut ve yönetim kurulu üyeleri tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, ziyaret edilen STK yöneticileri, ‘hayırlı olsun’ dileklerinin yanı sıra, Yörük-Türkmen geleneğinin önemine ve gelecek kuşaklara bu yaşam tarzının aktarılması gerektiğine vurgu yaparak, gönüllük esasına göre yürütülen dernek faaliyeti için konuklarına teşekkür ettiler.

Bu kültür sonsuza dek yaşayacak

Ziyaretlerle ilgili gidilen her noktada kısa bir açıklama yapan Dernek Başkanı Erkan Turgut ise, asıl amaçlarının bu kültürü genç kuşaklara aktarmak ve kalıcı olmasını sağlamak olduğunu belirterek; “Bunu sağlamak için yaklaşık 400 m2’lik bir kıl çadır yaptıraraak, içerisinde Yörüklerin tüm yaşam kültürünü yansıtarak bugünkü genç kuşaklara tanıtmak istiyoruz. Biliyoruz ki bu kültür, sahip çıkılmadığı zaman unutulup gidecek. Biz bunun olmasının önüne geçeceğiz. Öte yandan bir başka projemiz de özellikle bölgemizde Yörük kültürünün içinde doğmuş-büyümüş ve halen hayattaki büyüklerimizi bulmak ve onların yaşamlarını kayıt altına alarak bir arşiv oluşturmaktır. Her yıl Muğla Yılınlı Yaylası’nda düzenlenen şenliğin bir benzerini de Milas’ta oluşturmak, deve güreşi-boğa güreşi-yağlı pehlivan güreşi gibi etkinliklerle birlikte, Ege Bölgesi kültürünün önemli bir parçası olan Yörük-Türkmen geleneğini de yaşamak ve yaşatmaktır” diyerek, STK yöneticilerinden dernek çalışmalarına destek istediler.