Milas Zeytin Hasat Şenliği kutlandı

Muğla'nın Milas ilçesinde bu yıl 5.'si gerçekleştirilen Milas Zeytin Hasat Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Güney Ege'ye özgü memecik türü zeytinleriyle, birçok platformda ödül alan Milas 5. Zeytin Hasat Şenliği'ne ev sahipliği yaptı.

Yaklaşık 550 bin dekarlık alanda toplamda 10 milyon zeytin ağacı varlığına sahip olan Milas'ta kutlanan hasat şenliğine; Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban ve Suat Özcan, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla İl Tarım Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, siyasi parti temcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, oda başkanları, STK'lar, çiftçiler ve her yaştan vatandaş yoğun katılım gösterdi. İlçedeki tarihi Baltalı Kapı'dan şehir meydanına uzanan renkli kortej yürüyüşüyle başlayan şenlik, halk oyunları gösterisi ve resmi törenle devam etti.

Törenin açılış konuşmasını yapan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, zeytin ağacının umudu, barışı, adaleti, birleştiriciliği simgelediğini belirterek, “Bu yıl zeytinin, sağlıktaki rolünü ön planda tuttuk. Şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Milas Kaymakamı Eren Arslan, “Milas ve zeytin, iki hazinenin buluşması sanki binlerce yıllık tarihinde, ölmez ağaca yurt olmuş Milas. Geçmişinden aldığı emaneti, geleceğe taşıyan Milas. 10 milyondan fazla zeytin ağacı, onlarca ticari markasıyla, zengin ancak mütevazi Milas. 550 bin dekara yakın tarımsal alanda, 10 milyondan fazla zeytin ağacıyla, ülkemizin en önemli zeytin ve zeytinyağı üreticisi olan, ürettiği zeytinyağıyla ekonomiye değer katan Milas Son yıllarda, gerek tarımsal desteklemelerdeki artış gerekse çiftçilerimizin bilinçlenmesiyle birlikte, üretimlerimizde artmaktadır. Bugün düzenlediğimiz 5. Milas Zeytin Hasat Şenliği ile sadece kaliteli zeytinyağları ile değil, bütün güzelliklerini de sergilemektedir. Memecik türü zeytin ağaçlarından; erken hasat ve soğuk sıkım ile elde edilen zeytinyağlarımız ‘Artık biz de varız!' diyor. Yapılan duyusal analizlerde, kalite değerinin yüksek ölçüldüğü zeytinyağlarımız artık coğrafi işaret tescili ile markalaşma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Milas'ta 48 markamız ile piyasada daha fazla yer alacağız. Üreticilerimizin bilinçlenmesinden, kaliteli zeytinyağı ve daha fazla gelir elde etmede; her yıl daha fazla yukarıya tırmanıyoruz. İşte bu başarıyı, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeyi, başaran geniş bir kadroya borçluyuz. Şenliğimizin düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, hasadımız bereketli kazancımız bol olsun.” diye konuştu.

Muğla Valisi Esengül Civelek ise, “Muğla olarak uygun iklim koşullarımız ve verimli topraklarımızda zeytini yetiştirmek için uygun koşullara sahibiz. Zeytincilik, ilimiz tarımının önemli faaliyetlerindendir. Çok sayıda çiftçimiz için zeytincilik geçim kaynağıdır. Ekonomik ve sosyal açıdan değeri yüksek, insan sağlığında ve beslenmesinde, sağlıklı toplum ve nesiller oluşturulmasında önemli yere sahip zeytin ve zeytinyağının; üretimini, kalitesini artırmak, marka oluşturmak üzere Milas ilçemizde son yıllarda ilgili kamu ve kuruluşları, meslek örgütleri, STK'lar, üreticiler ve özel sektör işbirliğinde zeytinciliğin geliştirilmesi, zeytin ağaçlarının çoğaltılması ve mevcut alanlara yenilerinin ilave edilmesi, zeytinyağı sıkım tesislerinin modernleştirilmesi ve kapasitelerinin artırılması hususunda değerli çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Milas zeytinyağının, coğrafi işarete sahip olması bu değerli çalışmaların başarılı bir sonucudur. İlimizde, zeytinciliğin geliştirilmesi, kalitenin artması ve marka zeytinyağının oluşturulması için gerçekleştirilen çalışmalar için tüm tarafları kutluyor ve hasadımızın bol bereketli olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Vali Civelek ve Kaymakam Arslan, konuşmaların ardından 2 bin yıllık ağaçtan elde edilen 3,5 litre yağı, 30 bin liraya satın alan bir firma temsilcisine takdim etti.

Resmi törenin ardından meydanda kurulan ürün stantları gezildi. Şenliğe katılanlar, zeytine ve zeytinyağına dair ürünlerin sergilendiği stantlarda tadım yaptılar.

Coğrafi işaret alan Milas'ın ürünleri, vatandaşlar tarafından oldukça rağbet gördü.

Milas Zeytin Hasat Şenliğine katılan Doktor Ender Saraç, efe kıyafeti girerek geldiği Menteşe Mahallesi'nde bulunan Özcan Sabancı'nın zeytin bahçesinde hasat yaptı. Hasat sonrasında plastik kasalara dökülen zeytinler, ilçedeki bir fabrikada soğuk sıkımda sıkıldı.

Milas Zeytin Hasat Şenliği etkinlikleri daha sonra Doktor Ender Saraç'ın, sağlıklı beslenme ve zeytinyağının önemi konusunda verdiği konferansla sürdü.

Dr. Saraç, zeytinyağının alzheimerdan koruduğuna dikkat çekerek; zeytin meyvesinin suyunun ayrıca radyasyona karşı da koruyucu olduğuna dikkat çekti. Dr. Saraç, vatandaşlara bol bol sağlık için zeytinyağının tüketilmesini tavsiye etti.

Etkinlikler, gerçekleştirilen konserin ardından son buldu.