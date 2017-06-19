Milas zeytinyağının ilk coğrafi işaret etiketi verildi

Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nın ilçe sınırları içinde memecik türü zeytinlerden elde edilen zeytinyağına Türkiye Patent Enstitüsü’nden coğrafi işaret tescili almasının ardından ilk coğrafi işaret etiketini Milas’ın öncü zeytinyağı üreticilerinden Ali Osman Menteşe aldı. Menteşe "Menteşe Som" markalı zeytinyağının coğrafi işaret standartlarına uygun olduğunu gösteren etiketlerden 300 tane alarak şişeler üzerine yapıştırdı. Milas’ta zeytinyağı üretiminde pek çok ilki kendisinin başlattığını belirten Ali Osman Menteşe “Şimdi de zeytinyağıma ilk coğrafi işaret etiketini almanın mutluluğunu, gururunu ve sevincini yaşıyorum” dedi.

MİTSO’da düzenlenen teslim töreninde bir konuşma yapan MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Ali Osman Menteşe’nin yıllardır sürdürdüğü modern zeytinyağı üretimi ile bölge üreticisine örnek olduğunu belirterek “Milas zeytinyağının ne kadar üst düzeyde kaliteye sahip olduğunu, Avrupa’da ve Türkiye’de kazandığınız madalyalarla ilk kez siz kanıtladınız. Siz bu konuda bizlere ve yöre üreticilerine örnek oldunuz. Milas zeytinyağının bu seviyelere erişmesinde sizin büyük emeğiniz vardır. Size teşekkür ediyoruz” dedi.

Ali Osman Menteşe, ailesine ait zeytinlikte ilk zeytinyağı üretimine başladığında zeytin ağaçlarını bilimsel olarak ilk kendisinin budadığını, zeytin ağaçlarını ilk kez kendisinin kurduğu damlama su ile sulamaya başladığını, ilk kez kendisinin makine ile zeytin hasadını başlattığını, ilk kez hasat edilen zeytinleri kasalar içinde taşımaya başladığını, ilk kez kendi butik zeytinyağı tesisini kurarak zeytin sıkmaya başladığını, yine ilk kez kendisinin zeytinyağını hava almayan krom çelik tanklarda ve uygun serinlikte saklamaya başladığını anlatarak “Bugün, zeytinyağına coğrafi işaret etiketini alan ilk kişi ben oldum. Bu, bugüne kadar yaptığım bütün ilklerin son noktasıdır. Şu anda bunun çok büyük mutluluğunu, gururunu ve sevincini yaşıyorum. Size de bıkmadan, usanmadan Milas zeytinyağına coğrafi işaret almak için çaba gösterdiğiniz ve bunu da başardığınız için kutlarım ve teşekkür ederim. Eğer MİTSO olmasaydı, sizlerin gayreti olmasaydı bu coğrafi işaret tescili alınamazdı. Milas zeytinyağına coğrafi işaret tescili alarak çok önemli bir iş başarıldı. Artık geri dönülemez bir yere gelindi. Milas zeytinyağının kalitesi ispatlandı. Buradan sonra geri dönmek mümkün değil. Şimdi daha büyük hedeflere yürümeliyiz” dedi.