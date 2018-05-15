Milas Ziraat Odası’nın yeni hizmet binası törenle açıldı

Milas Ziraat Odası Başkanlığı, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde Atapark’ta gerçekleştirdiği çelenk töreninin ardından, oda üyesi çiftçilerin aidatlarıyla inşa edilen yeni hizmet binasını hizmete açtı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, “Bugün burada 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutluyoruz ve bu anlamlı günde yeni binamızı çiftçilerimizin hizmetine açıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ’Çiftçi Milletin efendisidir’ Ben çiftçilerimizin refahı için emek sarf eden sayın hükümet yetkililerimize, Tarım Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba’ya, Türkiye Ziraat Odaları Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar’a ve diğer tüm kurum kuruluşlarımıza, yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Biz bir ekibiz ve yönetim kurulumuzla istişare içerisinde, demokratik bir anlayışla hizmet üretiyoruz. Bu süreç içerisinde bize çok büyük yardımlar ve destekler veren kurumlar var. Birincisi Milas Belediye Başkanımız Muhammet Tokat ve ekibi, kendilerinin bizlere çok büyük katkıları var. Kaymakamımız Eren Arslan, göreve geldiği günden beri bizimle beraber yaptığı köy gezilerinde çiftçilerimizin tarımsal sorunlarının çözümü için elinden geleni yaptı. Meclis toplantılarımıza katılarak bizlerle beraber oluyor. Ayrıca aramızda 25. Dönem Muğla Milletvekili Hasan Kökten kardeşimiz var. Evet kendisi bir müteahhit ama yaptığı fedakarlıklara biz biliyoruz,milletvekilimiz Hasan Kökten’e ve HAS Kökten Mühendisliğe teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’e de ayrıca huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Büyükşehir olduktan sonra Tarımsal Daire Başkanlığı aracılığıyla ilçemiz çiftçilerine gübre ve ilaçlama desteğiyle çok büyük katkıları oldu. Bu hizmet binasını yaparak çiftçilerimize hediye etmemize vesile olan herkese şahsım ve çiftçilerim adına teşekkür ediyorum. 20 yıllık oda başkanıyım ancak heyecanlıyım. Bu heyecan bitmiyor. Zaten o heyecan, hizmet aşkı, şevki bitse biz zaten burada olamayız. O şevk ve heyecan devam ediyor inşallah daha birlikte olacağız. Şunu da belirtmek istiyorum ilçedeki STK’lar olarak ilçemiz için birlik içerisinde çalışıyoruz. Bunu çok önemsiyoruz. Ben konuşmamı yine Atatürk’ün sözü ‘Kılıç ve saban, ikincisi birincisine daima galip gelmiştir’ ile bitirmek istiyorum. Yani asıl önemli olan sabanla yapılan ekonomik savaşı kazanmaktır. Onun için biz üreten, alın teri döken eli nasırlı çiftçilerimizi her gün hatırlayalım, onlara hizmet yarışına girelim. Hepinize saygılar sunuyorum, yeni binamız hayırlı olsun Çiftçiler Günümüz kutlu olsun” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Oda Başkanı Atıcı ve Meclis Başkanı Halis Şahin tarafından Milas Kaymakamı Eren Arslan’a ve Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’a Fahri Üyelik Beratı ve teşekkür plaketi takdim edildi.

Milas Ziraat Odası yeni hizmet binası, MİFAD Folklor Ekibinin gösterisinin ardından kurdele kesimiyle çiftçilerin hizmetine açıldı. Protokol üyeleri ve misafirler daha sonra yeni oda binasını ve yöresel ürün satış ofisini gezdi. Gazeteci Volkan Yıldız’ın açılışa özel hazırladığı tarım ve insan temalı fotoğraf sergisi de izleyenlerden ilgi gördü. Protokol üyeleri ayrıca odada sergilenen ressam İsmail Utku’nun tarım temalı resmini de inceledi. Lokma ve yemek ikramıyla devam eden açılış töreni, katılımcıların büyük ilgi gösterdiği kura çekilişi ve hediyelerin takdimiyle son buldu.