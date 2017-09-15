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15 Eylül 2017 14:31

Milas, Zurnazen Festivaliyile coştu

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu sene 3’ncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Zurna Festivali’nin finali, Milas’ta yapıldı.

Milas, Zurnazen Festivaliyile coştu

15 Eylül 2017 14:31

Yurtiçinden ve yurtdışından katılan 18 zurna ustası, Milaslılara keyif dolu bir akşam yaşattı.


Muğla Menteşe ve Fethiye’de yapılan festivalin finali Milas Atapark’ta yapılırken, alanı dolduran Milaslılar çok keyifli bir akşam yaşadılar. Yurtiçinden ve yurtdışından katılan 18 zurna ustası, orkestra ile son derece uyumlu bir sunum yaparken, Milaslılar adeta bir zurna resitali dinlediler.


Milas, davul-zurna cennetidir


Final gecesi, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün mesajının okunmasıyla başlarken açılış konuşmasını yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ali Zağlı, organizasyonda emeği geçen, yurtiçinden ve yurtdışından festivale katılan ‘zurnazen’lere teşekkür ederken, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ise, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e bir çağrı da bulundu. Başkan Tokat; “Milas, davul-zurnanın cennetidir. İlçemize bağlı Dibekdere, bu sanatın adeta okulu görünümündedir. 5 yaşından itibaren usta-çırak ilişkisiyle başlanan sanat, bugün 3 kuşağı bir arada bulunduğu bir noktadadır. Bu nedenle buradan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Gürün’e bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin bu festivali her yıl Milas’ta yapalım” dedi.


Yapılan konuşmaların ardından ‘Zurnada peşrev olmaz’ sözünü adeta çöpe atan bir geceyi, birbirinden değerli yerli ve yabancı 18 zurna ustası Milaslılara yaşattılar. Bir senfoni orkestrası konseri tadında sunulan eserler, Atapark’ı dolduran Milaslılar tarafından alkışlanırken, festivale katılan yabancı uyruklu sanatçılar yoğun ilgi gördü.


3 kuşak aynı sahnede


Gecenin açılış zurna resitalini Milaslı zurna ustası Dursun Girgin yaparken, dikkat çekici bir nokta ise Dursun Girgin ile birlikte oğlu Eyüp Girgin ve torun Ozan Girgin aynı sahneyi paylaştılar. Performanslarıyla göz dolduran Girgin’ler, yıllardır verilen kültür mücadelelerinin de bir anlamda karşılığını, alkışlarla aldılar.


Gecenin finali, tüm zurna ustaların bir arada ‘İzmir Marşı’nı çalmalarıyla son buldu.




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