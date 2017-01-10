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10 Ocak 2017 12:20

Milas’da "Ruhi Kılınçkıran’dan Fırat Çakıroğlu’na Şehitleri Anma" etkinliği düzenlendi

Milas’da

10 Ocak 2017 12:20

Muğla Milas Ülkü Ocakları "Ruhi Kılınçkıran’dan Fırat Çakıroğlu’na Şehitleri Anma" gecesi düzenledi.

Milas Ülkü Ocakları, "Ruhi Kılınçkıran’dan Fırat Çakıroğlu’na Şehitleri Anma" etkinliği gerçekleştirdi. Ülkü Ocakları Milas Temsilciliğindeki programda Gazeteci/Yazar Lütfi Yıldız, hayatını kaybeden ülkücülerin anılarını anlattı.
Şehitler için okunan Yasin-i Şerif ile başlayan program, Milas Ülkü Ocakları Başkanı Hayrettin Gönül’ün açılış konuşması ile devam etti. Daha sonra Şair/Yazar Yüksel Çetin Tokdemir ve ortaokul öğrencisi Deniz Akdeniz Tufan’ın okudukları şiirler dinlendi.
Şiirlerden sonra Ocak Başkanı Hayrettin Gönül konuşmasında; "Programımıza bizleri kırmayarak katılımda bulunan Gazeteci/Yazar Lütfi Yıldız’a, Şair/Yazar Yüksel Çetin Tokdemir’e, Didim Ülkü Ocakları Başkanım Mehmet Uçkaç ve yönetimine, MHP Milas Meclis Üyemiz Mevlüt Kiriş’e, kıymetli Muhtarlarım Recep Panay ve Mevlüt Korkmaz’a, değerli abim Can Helvacioğlu’na, programımıza katılan kıymetli misafirlerimize, katılamadıkları için arayarak başarıları dileklerini ileten güzel insanlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca bizlerden maddi, manevi desteğini esirgemeyen herkesten tekraren Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.
Daha sonra Gönül, Didim Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Uçkaç’a Milas Ülkü Ocakları forması ve Can Helvacıoğlu, Çetin Tokdemir ve Yıldız’a da birer plaket sunarak teşekkürlerini iletti.



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