Milas’ın 33 yıllık sorunu çözülüyor

DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından geçen yıl başlatılan ve bu sene de devam eden çalışmalarından sona yaklaşıldı.

Milas’a bağlı Kırcağız Mahalle Muhtarı Fikret Turgut’un 33 yıl önce başlattığı girişimler nihayet geçen yıl sonuç verdi ve DSİ Bölge Müdürlüğü ekipleri, Milas Ovası’ndaki tarımsal sulama için hayati önem taşıyan Sarıçay da ıslah çalışmalarına başladı. 4 aylık bir süreçte yapılan çalışmalar, kış sezonu nedeniyle yarım bırakılırken, bu sene yeniden ekipler bölgeye gelerek, çalışmalara kaldıkları yerden devam ettiler.

Toplamda 18 kilometre uzunluğundaki Sarıçay dere yatağı ve yan kollarında sürdürülen çalışmalarda 14 kilometrelik bölüm tamamlanırken, kalan 4 kilometrelik bölümünde kısa bir süre sonra bitirileceği belirtildi.

Çıkış noktası olan Akgedik Barajı’ndan başlayan çalışma, Avşar ve Ekinambarı’ndan sonra körfezde son bulurken, ıslah çalışmalarını AK Parti Milas İlçe Başkanı Levent Akyer ile birlikte yerinde inceleyen ve DSİ 213. Şube Müdürlüğü’nde görevli Makine Mühendisi Fatih Çetinkaya’dan çalışmalar hakkında bilgi alan Kırcağız Mahalle Muhtarı Fikret Turgut; “hayalimiz gerçek oldu” dedi.

Daha fazla tarım alanı sulanacak

Yapılan çalışmaların sonunda bölgedeki tarım alanlarının sulanmasında büyük kolaylık sağlanacağını belirten Mahalle Muhtarı Fikret Turgut; “33 yıl önce aza iken başlattığım mücadele, 1998 yılında muhtar olduktan sonra da devam etti. Nihayet geçen yıl İlçe Başkanım Levent Akyer ve Muğla Milletvekilimiz Sayın Nihat Öztürk’ün devreye girmesiyle olumlu bir şekilde sonuçlandı ve DSİ bölge müdürlüğüne bağlı ekipler, Akgedik Barajı’ndan başlayarak Sarıçay dere yatağı ve bağlı kollarındaki ıslah çalışmalarına başladılar.

Geçtiğimiz yıllarda özellikle kış aylarındaki aşırı yağışlarla dere yatağı tıkanıyor ve bölgedeki araziler sular altında kalıyordu. Her yıl ekili alanlarda büyük maddi zararlar meydana geliyordu. Bu çalışma ile artık bu sorun yaşanmayacak.

Öte yandan yıllar içerisinde dere yatağında bozulmalar oluştu ve Sarıçay’ın güzergâhı da değişmişti. Kimi yerlerde vatandaşın arazisine karışan dere yatağı, bu çalışma sonunda plandaki gerçek güzergâhına da kavuşmuş olacak.

Bu çalışmanın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Siyaseti, halkın mutluluğu için yapıyoruz

AK Parti Milas İlçe Başkanı Levent Akyer de, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi edindikten sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıl muhtarımızın taleplerini dikkate alarak, milletvekillerimiz ile yaptığımız istişare sonrasında, DSİ Bölge Müdürlüğümüz harekete geçti ve 2016 yılının yaz aylarında bölgede ıslah çalışmaları yürütüldü. Kış aylarının başlamasıyla ara verilen çalışmalara bu yıl kaldığı yerden devam ediliyor. 18 km’lik ıslah çalışmasında 14 km’lik bölüm bitirildi ve geriye kalan 4 km’lik bölüm ise kısa bir süre tamamlanacak.

Bir tarım kenti olan ilçemiz için bu tür çalışmalar son derece önem taşımaktadır. Çünkü çiftçimiz binbir emekle ekili arazisinin bir anda sular altında kaldığını görüyor ve bu nedenle maddi kayıplar yaşıyordu. Artık bu sorun ortadan kalktı. Siyaset kurumların görevi de böyle sorunları çözmek değil midir? Sonuçta bizler halkın mutluluğu ve refahı için siyaset yapıyoruz.

Yapılan çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederken, güzergâh üzerinde tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımıza da hayırlı olsun.”