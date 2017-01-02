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02 Ocak 2017 15:18

Milas’ın güzel yürekli çocuklarından yardım kampanyası

Milas’ın güzel yürekli çocuklarından yardım kampanyası

02 Ocak 2017 15:18

Milas Koru Yüksel Çağlar Ortaokulu öğrencileri, maddi durumu iyi olmayan arkadaşları için herkese örnek olabilecek bir yardım kampanyasına imza attılar.
Milas Koru Yüksel Çağlar Ortaokulu öğrencileri, maddi durumu iyi olmayan arkadaşları için kullanmadıkları giysi ve kırtasiye malzemelerini toplayarak yardım kampanyası başlattı.
“Bir gün öğretmenimiz Din Kültürü ve Ahlak dersinde iyilik yapmaktan, iyi insan olmaktan bahsediyordu. Biz de o gün düşündük, bir araya gelip konuştuk. Hiçbirimizin maddi durumu birbirinin aynı değil. İçimizde maddi durumu iyi olmayan arkadaşlarımız var. Giysi, kırtasiye vs. Biz de aramızda imkânlarımız elverdiğince az kullandığımız ya da hiç kullanmadığımız eşyaları ihtiyacı olan arkadaşlara hediye olarak verme kararı aldık. Sonra öğretmenimize sunduk fikrimizi, o da beğendi ve müdürümüze anlattı. Bize şimdilik boş olan bu sınıfı gösterdiler. O günden beri uğraşıyoruz.” diyerek yardım kampanyalarını anlatan öğrenciler, topladıkları giysi ve kırtasiye malzemelerini kimseye göstermeden sadece ihtiyaç sahibi arkadaşlarına veriyorlar.
“Hepimizin bir gururu var. Biz kimsenin kırılmasını üzülmesini istemeyiz. Hem öğrendik ki, yapılan bir iyilik kimseye söylenmez ve gösterilmez. Öyle olursa bir kere iyilik olmaz. O arkadaşlarımızı bu odamıza çağırıyor ve onlara bir hediyemiz bu size diye veriyoruz. Mümkünse de bir ya da iki arkadaş oluyoruz burada.” diyen güzel yürekli öğrenciler, yardım malzemelerini dağıtırken arkadaşlarının gururunu kırmamak için büyük çaba gösteriyor.
Başlatılan yardım kampanyasıyla toplanan kırtasiye ve kıyafet yardımlarının yetersiz kaldığını söyleyen öğrenciler, ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım edebilmek için herkese çağrıda bulunarak kampanyaya destek istiyor.



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