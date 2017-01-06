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06 Ocak 2017 13:22

Milas’ın TEOG birincisi ödüllendirildi

Milas’ın TEOG birincisi ödüllendirildi

06 Ocak 2017 13:22

Milas’ta 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik TEOG sınavında Kaan Onat Akman tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincilerinden oldu.
Milas’ta 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik 23-24 Kasım’da gerçekleştirilen TEOG ortak sınavında 120 sorunun tamamını doğru yanıtlayan Kaan Onat Akman Türkiye birincisi oldu.
Akman, beraberinde babası Milas Adliyesi Yazı İşleri Müdürü babası Serkan Akman ve İngilizce öğretmeni annesi Berna Akman, Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Özel Özge Ortaokulu yöneticileriyle birlikte Milas Kaymakamı Eren Arslan’ı ziyaret etti.
Akman’ı, ailesi ve öğretmenlerini tebrik eden Arslan, öğrenciye hedeflerini sordu. Gelecekte seçeceği mesleğe ilişkin tavsiyelerde bulunan Arslan, “Kararın ne olursa olsun başarılı olacağına inancım tam. Zaten bunu da çizginle ispatlamışsın. Hangi mesleği yaparsak yapalım en iyi, en güzel şekilde yapabilmek, ailemize, ülkemize faydalı olabilmek, değer üretebilmek oldukça önemli. İnşallah eğitim hayatın da başarılı şekilde devam eder ve kararını verdiğin zaman bu hedefine ulaşırsın.” diye konuştu.
Milas’ın eğitim alanındaki başarı profilinden de söz eden Arslan, “Göreve başladığımda akademik başarı sıralamasında istediğimiz yerde olmadığını görünce üzülmüşüm. Bu başarı da bireysel bir başarı, kurumsal değil. İnşallah ikinci sınavda da devam eder. Önemli olan kurumsal başarıyı yakalayabilmek. Biz bunu Milas geneline yaymak istiyoruz. Ben elbette bu başarıdan gurur duydum ama esas hedefimiz genel itibariyle çıtayı yukarı taşımak.” dedi.
Eğitim alanını sabahtan akşama alınan kısa vadeli kararlarla değil, uzun soluklu bir süreç şeklinde tanımlayan Arslan, “Eğitim sadece okul, öğretmene havale edilerek kurtulacak bir şey değil. Her ailede bu duyarlılık yok. Bunun üzerine çalışmamış lazım. Eğitim her zaman birinci önceliğimiz olmak zorunda.” diye konuştu.
Arslan, Kaan’a hediye takdim etti.



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