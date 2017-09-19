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19 Eylül 2017 17:40

Milas’ın turizm cennetinde çöp krizi

Muğla Milas’ın turistik mahallelerinden biri olan Çökertme Mahallesinde çöplerin gereken sıklıkta toplanmaması çevre kirliliğine neden olduğu iddia edildi.

Milas’ın turizm cennetinde çöp krizi

19 Eylül 2017 17:40


Milas’a bağlı Çökertme Mahallesi’nde yaşanan çöp krizi, yöre halkının geçim kaynağı olan turizmi baltalıyor. Milas Belediyesinin sorumluluğundaki Çökertme’de, bir süredir çöp konteynerleri gereken sıklıkta toplanmıyor. Turizm hizmeti veren işletmelerin yanı başında biriken çöpler, günden güne dolup taşarken çevreye yayılan pis kokular ise yöreye gelen turistleri, işletme sahiplerini ve mahalleliyi oldukça rahatsız ediyor.


Yönetmenliğini Birol Güven’in yaptığı Mandıra Filozofu filminin çekildiği Çökertme’nin son yıllarda turistlerden yoğun ilgi gördüğünü kaydeden mahalleli, “Bu ilginin sonucunda yöremizin artan nüfusun dikkate alınarak gerekli hizmetin sağlanmasını istiyoruz. Sürdürülebilir turizm için bu hizmetin mutlak suretle sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak çöplerin toplanmaması, yöremizin prestij kaybetmesine neden oluyor. Dolup taşan çöpleri gören turistler, bu kötü manzaranın Çökertme’ye yakışmadığını söylüyor ve bu şekilde olursa ileri ki yıllarda kimsenin buraya gelmek istemediğini söylüyorlar. Milas Belediyesi yetkilileri, yeterli sıklıkta toplanmayan çöpler konusunda biran önce gereken hassasiyeti göstermelidir.” diyerek Çökertme’deki prestij kaybına vurgu yapıyor.


Çökertme’deki çöp konteynırlarının zamanında toplanmaması nedeniyle çevreye yayılan çöp sularının ve kokularının, insan sağlığını da tehdit eder noktaya geldiğine dikkat çeken vatandaşlar, “Çöplerden çıkan karasinekler, buradaki evleri, pansiyonları ve restoranları bastı. Bu sinekler aynı zamanda bir sivrisinek gibi insanları da ısırıyor. Karasineklerden bir hastalık kapma riski herkesi tedirgin ediyor. İnsan sağlığını tehlikeye sokan çöplük alanının düzenli olarak ilaçlanması gerekiyor" diye konuştu.




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