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30 Aralık 2016 15:39

Milas’ın yüksel kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Milas’ın yüksel kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

30 Aralık 2016 15:39

Muğla’da dün il genelinde soğuk hava etkili olurken, Milas’ta da yüksek kesimlerde kar yağışı yaşandı.

Kışları ılık ve yağışlı geçen Milas’ta, son günlerde etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşandı.
İlçede çok nadir görülen kar yağışı olayı, Milaslıları sevindirdi. Hava sıcaklığının Milas’ın yüksek kesimli yerlerinde eksi derecelere düşmesiyle, kısa süreli kar yağışı vatandaşları şaşırttı.
Kar yağışı Milas’ın Akkovanlık, Çallı, Ortaköy, Kayabaşı, Çukurköy ve Ketendere Mahallerinde etkili oldu. Yağan kar ile yüksek kesimli yerler beyaza büründü. Kar yağışı sırasında yola çıkan vatandaşlar, bazı olumsuzluklarla karşılaştı.

Ani hava sıcaklığı değişimlerinin hastalıklara davetiye çıkardığını belirten uzmanlar; “Bu mevsimde bol bol sıvı tüketmek gerekiyor. Hele bir de kapalı ofis ortamlarında hareketsiz kalmak metabolizmanın yavaşlamasına ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına zemin hazırlıyor. Çeşitli bitki çayları bu mevsimde hastalıklardan korunmak için bir yol olabilir.” diyerek tavsiyelerde bulunuyor.



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