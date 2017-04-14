Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 12:43

Milaslı avcılardan protokol ziyareti

Milas Avcılar Atıcılar ve Amatör Balıkçılar Spor Kulübü Derneği üyeleri, Milas Emniyet Müdürü Turgay Ava ve Milas Orman İşletme Müdürü Çetin Akkaya’yı ziyaret ederek dernek faaliyetleri ve 14 Mayıs’taki trap atışı yarışması hakkında bilgi verdi.

Milaslı avcılardan protokol ziyareti

14 Nisan 2017 12:43


Milas Avcılar Atıcılar ve Amatör Balıkçılar Spor Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Özkan, Murat Yıldırım, Mehmet İnpınar, İsmail Subakan, Muharrem Çetin, Settar Kıbrıslı, Şerafettin Çakır dün bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk önce Milas Emniyet Müdürü Turgay Ava’yı makamında ziyaret eden dernek üyeleri, yasal avcıların yanında olan Müdür Ava’ya teşekkür ederek dernek şapkası ve tişörtü hediye etti.


Geçtiğimiz günlerde genel kurullarını gerçekleştirdiklerini belirterek derneğin avcı eğitimi kursları konusunda bilgi veren Dernek Başkanı Özkan, yasal avcıların yaşadıklarını sıkıntıları dile getirdi.


“Biz yasal avcılar gerekli eğitimleri alan, devletine vergisini ödeyen ve doğayı koruma bilinciyle avlağına, av hayvanlarını koruyan kişileriz. Ancak yasal avcıların neredeyse 10 katı yasa dışı avcılık yapanlar var.” diyen Başkan Özkan, son dönemde büyük bir mücadele verdiklerini kaydetti.



Dernek Başkanı olarak en büyük amacının ve hedefinin ilçeye bir atış poligonu kazandırmak olduğunu ifade eden Özkan, “İlçemizde trap turnuvaları düzenliyoruz. Avcılarımızın atış yapabileceği bir poligon gerekiyor. Ayrıca burada güvenlik güçlerimizin atış için kullanabilmesi için bir poligon gerekiyor ve bu konuda dernek olarak girişimlerde bulunduk. 5-6 yıl önce Kafaca Mahallesindeki bir yerde poligon yapılabilmesi için incelemede bulunduk. Yaklaşık 3 bin liraya yakın masraf ettik. Geçtiğimiz şubat ayında ihalesi geldi ve sürekli uzadı. Bu yerin maliyeti çok yüksek verildi.20 dönümlük alan için 200 bin liralık fahiş bir fiyat çıkanca ihaleye giremedik. Ancak bu konudaki girişimlerimiz devam edecek. Bu konuda herkesten yardım bekliyoruz.” dedi.



Müdür Ava’yı, 14 Mayıs’ta Beçin Mahallesindeki Denizcik Orman Deposunda düzenlenecek olan trap atış yarışmasına davet eden Özkan, “Derneğimiz her yıl trap atış yarışması düzenliyor. 14 Mayıs’ta da bir trap yarışması düzenleyeceğiz. Dernek üyesi olan avcılarımızın katılacağı yarışmada dereceye giren avcılarımızı çok güzel ödüller bekliyor. Amacımız dernek üyeleri arasındaki birlik beraberliği sağlamak ve amatör avcılarımızı teşvik etmek.” diye konuştu.


Dernek üyeleri daha sonra Milas Orman İşletme Müdürü Çetin Akkaya’yı makamında ziyaret ederek dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
20
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    20°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    19°C
MUĞLA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:44
  • Güneş :06:25
  • Öğle :13:17
  • İkindi :16:58
  • Akşam :19:49
  • Yatsı :21:19
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!