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16 Haziran 2017 18:37

Milaslı bayanlardan resim kursuna yoğun ilgi

Muğla’nın Milas ilçesinde belediyenin hanımlara yönelik hayata geçirdiği resim kursuyla bayanlar, hem eğitim görüyor, hem de yapmış olduğu bir birinden güzel resimleriyle en iyi ressamlara taş çıkartıyor.

Milaslı bayanlardan resim kursuna yoğun ilgi

16 Haziran 2017 18:37


Milas Hacı Aliğa Konağı, Turhan Selçuk Karikatürlü Ev’de yaz dönemi Resim Kursuna gelen bayanlar, ücretsiz resim kursunda eğitim görerek, resim yapmayı öğreniyorlar.


Yağlı boya, sulu boya ve kara kalem çalışmaları yapan kursiyerler, Yaz dönemi boyunca 3 aylık eğitimin ardından en iyi ressam haline geliyor. Ayrıca kursiyerler burada yapmış oldukları resim çalışmalarını ise hem satarak, aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de yakın dostlarına hatıra olarak hediye ediyor. Bunun yanı sıra kursa gelen hanımlar, hem günün stres ve sıkıntısını resim yaparak atıyor hem de gönüllerince eğleniyor. Eğitmenliğini Mehmet Nergiz’in üstlendiği Resim kursunda kursiyerlere Pazartesi ve Çarşamba günleri 13.00 ile 18.00 saatleri arası eğitim veriliyor. 12 Haziran pazartesi günü başlayan kurs 15 Eylüle kadar devam edecek.


Resim kursu hakkında açıklama yapan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat; Bu tarz kurslarla hanımlarımıza çok faydalı olduğumuzu düşünüyoruz. Yaz dönemi boyunca 3 aylık bir eğitimin sonunda hanımlarımıza çok güzel alışkanlıklar kazandırıyoruz. Kursiyerlerimiz buradan mutlu bir şekilde ayrılıyorlar. Tamamen ücretsiz olan kursumuza hanımlarımız yoğun bir ilgi gösteriyor” şeklinde konuştu.




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