Milas’lı esnaf kazada öldü

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Konya il sınırı, Akşehir-Çay karayolunda yolunda meydana gelen trafik kazasında Hüseyin S. idaresindeki 48 LJ 700 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.
Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan Milas Sanayi Sitesi esnaflarından 40 yaşındaki Hamdi Coşkun, Konya Selçuk Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazada araç sürücüsü Hüseyin S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.