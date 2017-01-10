Milaslı miniklerden büyük başarı

Muğla’da İzmir Altınordu Altyapı takımının düzenlediği, U11-U12 takımları arasında yapılan turnuvada büyük bir başarı gösteren Milas Gençlikspor ikinci oldu.

Muğla Atatürk Stadyomu’nda, İzmir Altınorduspor Altyapı tarafından düzenlenen U11-U12 Minikler Turnuvası’nda, Milas Gençlikspor U11 ve U12 Takımları oynadıkları güzel futbol sonrasında Minikler Turnuvası 2’ncisi oldu.

İzmir Altınordu, Muğlaspor, Marmaris Çelikspor, Milas Gençlikspor, Muğla Saburhane Gençlikspor, Marmaris Gençlikspor, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi takımlarının katıldığı turnuvada, İzmir Altınordu U11-U12 Takımları rakiplerini geride bırakarak Minikler Turnuvası 1’incisi olurken; Milas Gençlikspor U11-U12 Takımları grupta oynadıkları 6 müsabakada, 4 galibiyet ve 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

Yapılan maçlarda alınan neticeler sonrasında, Milas Gençlikspor U11-U12 Takımları Minikler Turnuvasında ikincilik elde ederek, turnuvada beğeni topladı.

Bir yıldan beri Milas Gençlikspor altyapısında görev yapmakta olan Beden Eğitimi Öğretmeni Ali Akın Çilek, alınan şampiyonluk derecesi sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Muğla’da 7 takımın katıldığı Minikler Turnuvasında, takımım oynadığı başarılı futbolun yanı sıra disipliniyle dikkat çekti. Güçlü takımlar arasında ikincilik elde eden sporcularımı başarılarından dolayı kutluyorum. Bizleri Muğla’da yalnız bırakmayan aile bireylerine de ilgileri için teşekkür ediyorum. Bu kadro ileri ki yıllarda daha büyük başarılara imza atacaktır.”