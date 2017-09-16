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16 Eylül 2017 13:15

Milaslı Pehlivan Bulgaristan’da güreşecek

Muğla’nın Milas ilçesinde belediyespor güreşçisi ve aynı zamanda Zabıta Müdürlüğü’nde görevli olan Pehlivan Erkan Uysal Bulgaristan’ın Plovdiv kentinde düzenlenecek Veteranlar Serbest ve Greko-Romen Güreş Dünya Şampiyonası’na katılacak.

Milaslı Pehlivan Bulgaristan’da güreşecek

16 Eylül 2017 13:15


Dünya Güreş Birliği (UWW)’nin ve Türkiye Güreş Federasyonu’nun 10-15 Ekim tarihleri arasında ortaklaşa düzenlediği Güreş Dünya Şampiyonası’nda mindere çıkacak olan Milas Pehlivan Erkan Uysal’ın hedefi Dünya Şampiyonu olmak. Geçtiğimiz yıllarda da birçok turnuvaya katılıp önemli dereceler alan Uysal en son geçen yıl 6 - 10 Ekim tarihleri arası Polonya’da düzenlenen Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası’nda güreşmiş ve Dünya üçüncüsü olmayı başarmıştı.


Bulgaristan’da düzenlenecek olan turnuvaya katılmadan önce Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı makamında ziyaret ederek bilgi aktaran Uysal; “Bu yılki hedefinin Dünya Şampiyonu olmak olduğunu belirtti. Geçen yılki turnuvada kıl payı şampiyonluğu kaçırarak üçüncü olduğunu söyleyen Uysal, yine de Türk bayrağımızı göndere çektirmekten gurur duydum” dedi.


Pehlivan Uysal’a ziyaret için teşekkür eden ve turnuva için de ayrıca başarı dileyen Başkan Tokat; “Erkan kardeşimizin bu yaşına rağmen bu işi bırakmaması ilçemiz adına son derece sevindirici bir durum. Katıldığı turnuvalarda Milas adını dünyanın her yerinde duyurup başarılı dereceler elde ediyor. Bu yılki turnuvada da seni gönülden destekliyor Dünya Şampiyonu olacağına inanıyoruz” dedi.




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