Milaslı veliler taleplerini dile getirdi

sınıf öğrenci velileri, Menteşe İlkokulu’nun kapanarak kendi çocuklarının başka bir okula nakledileceği ihtimalinin ardından yetkililerle görüşme yaptı.

Sakarya Ortaokulu 8. sınıf öğrenci velileri, öğrenci sayısının azlığı gerekçe gösterilerek kapatılması planlanan Menteşe İlkokulu’ndaki öğrencilerin Sakarya’ya, Sakarya’daki 8.sınıf öğrencilerinin de Zekeriya Gümüşkesen Ortaokulu’na taşınacağı duyumunun ardından, taleplerini iletmek için Milas Kaymakamı Eren Arslan ve Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ile görüştü.

Geçtiğimiz günlerde 78 yıllık Milas Menteşe İlkokulu’nun, Milli Eğitim Müdürlüğünde oluşturulan komisyon kararıyla yeni dönemde müdürlüğün kullanacağı idari binaya dönüştürülmesi planlamasının basında yer almasının ardından Sakarya Ortaokulu velileri görüş ve taleplerini iletmek üzere Milas Kaymakamı Eren Arslan ve Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ile görüşme yaptı.

Menteşe gazetesinde yer alan “Menteşe İlkokulu Kapanıyor” haberinde demeç veren Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal’ın sözleri üzerine, Sakarya Ortaokulu 8. sınıf velileri konuyu ayrıntılı öğrenmek için Müdür Bal’ı makamında ziyaret etti.

Veliler, Müdür Bal’ın: “Yeni dönemde ilçedeki okul binalarının kullanımıyla ilgili düzenleme kararı aldık. Bu kararı almaktaki amaç, öğrencilerimizin daha sağlıklı koşullarda, daha verimli ve eşit eğitim koşullarından yararlanmalarını sağlamaktadır. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kampüs alanına kısa sürede taşınacak ve Sakarya Ortaokulu bu boşalan binaya geçeceğinden normal eğitime geçilecek. Atatürk Ortaokulu’nda 7 sınıfımız boş. Zekeriya Gümüşkesen Ortaokulu’nda ise 9 sınfımız şu anda boş durumda. Herkes adresinde okursa, kimse ikili eğitim yapmaz ve mağdur olmaz. Eğitimdeki sıkışıklık, adresinde okumayan öğrencilerden kaynaklanıyor. O yüzden bir tarafta 8 kişilik bir tarafta 30 kişilik sınıflar oluşuyor. Yeni eğitim-öğretim döneminde, Sakarya İlkokulu’ndaki 8. sınıftaki 154 öğrencimiz, Zekeriya Gümüşkesen’e nakledilecek. Böylelikle Zekeriya Gümüşkesen’de TEOG alanına ağırlık verilecek. Sakarya İlkokulu’nda boşalan sınıflara da yeni dönemde Menteşe İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri nakledilecek. Kaymakamlık binamızda güçlendirme çalışması yapılacak. Bu nedenle eğitim hizmetlerinin aksamaması için burayı Milli Eğitim İdari Binası olarak kullanmayı planlıyoruz. Bu düzenlemeler çerçevesinde hiçbir öğrencimizin, öğretmenimizin ve velilerimizin mağdur edilmemesine özen gösterilecek. Bu konuda herkesin yüreği ferah olsun. Tek bir öğrencimiz dahi mağdur olmayacak.” demeci üzerine taleplerini iletti.

Öğrenci velileri, Müdür Bal’dan Sakarya Ortaokulu 8. sınıfında okuyan 154 öğrencinin; TEOG sınavına gireceğini ve durumdan psikolojik olarak etkilendiğini ifade etti. Veliler, öğrencilerin Zekeriya Gümüşkesen Ortaokulu’na nakledilmesinin uygun olmadığı görüşünü Bal’a iletti.

Bal, Milli Eğitim Bakanlığının talimatıyla 2019 yılına kadar ikili öğretimin son bulması gerektiğini ifade ederek: “Ben önce 3 çocuğu olan bir baba, bir öğretmen ve aynı zamanda idareciyim. Sakarya Ortaokulu’nda Bin 250 öğrenci eğitim görüyor. Bunların çoğu, dışarıdan taşımayla gelen ve ikametgâh adreslerini değiştiren öğrencilerdir. Biz, Sakarya Ortaokulu’nda ikili eğitimin son bulmasını istiyoruz. Milas’ta henüz 8 aydır görev yapıyorum. Milas’ın eğitim başarısını yükseltmek istiyoruz. Milas, Muğla’da eğitim alanında sonuncu ilçe olarak yer buluyor. Bizim bu durumu düzeltmemiz lazım. Öğrencilerin, psikolojik olarak etkilenmemesi için uğraşıyoruz. Ortaokulu’nda 7 sınıfımız boş. Zekeriya Gümüşkesen Ortaokulu’nda ise 9 sınıfımız şu anda boş durumda. Bunun nedeni, merkez okullarında büyük yığılmaların olmasıdır. Veliler, gerekli yerleri organize edip öğrenciyi kendi mahallesindeki okuluna değil; merkez yerdeki okullara ikametgâh adresinde değişiklik yapıp gönderiyor. Asıl okulların bulunduğu mahallede öğrenim gören öğrenciler haksızlığa uğruyor. Sakarya Ortaokulu’nda okuyan 8. sınıf öğrencilerinin, sınıf öğretmenleri değişmeksizin Zekeriya Gümüşkesen Ortaokulu’ndaki dersliği kullanmaları alternatif seçenek arasındadır. Henüz ortada alınmış bir karar söz konusu değildir. Bu konuyu, detaylandırarak araştırıyoruz. Öğrencilerin mağduriyetinin olmaması için var gücümüzle çalışıyoruz.” diye kaydetti.

Bal’ın konuşmalarının ardından veliler, sorunlarını dile getirdi. Müdür Bal’ın ardından veliler Milas Kaymakamı Eren Arslan’ı makamında ziyarette bulundu.

Kaymakam Arslan, ziyarete gelen velilerin taleplerini dinleyerek not aldı. Arslan, konuyla ilgili alternatif seçenekler olduğunu ve durumun değerlendirileceğini ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişlerinin ardından son buldu.