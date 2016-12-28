Milaslılar Atatürk için koştu

Atatürk’ün 1919 yılında Ankara’ya gelişi anısına her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Atatürk Kır Koşusu’, Muğla’nın Milas ilçesinde de Minikler, Küçükler, Yıldızlar, Gençler, Büyükler ve Veteranlar kategorilerinde koşuldu.

Milas’ta Atatürk için koşan sporcular, havanın soğuk olmasına rağmen koşu parkurunu tamamlayarak kategorilerinde ilk üç dereceye girme gayretiyle yarışı sonlandırdılar.

Atapark’ta gerçekleştirilen Atatürk Kır Koşusu ödül töreninde, dereceye giren sporcuların madalyaları Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mustafa Ali Ünlüsoy ile bazı kamu kurumlarının yöneticileri tarafından verildi.

Milas Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Atatürk Kır Koşusunun ödül töreninde bir konuşma yapan Milas Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mustafa Ali Ünlüsoy, Atatürk’ün Ankara’ya gelişi ve kır koşusu ile ilgili genel bilgiler verip koşuya katılan tüm sporcuları ve emeği geçenleri kutladı.