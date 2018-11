Milas'ta 10 Kasım anma etkinlikleri

yılında Milas'ta düzenlenen törenlerle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80. yılında tüm yurtta olduğu gibi Milas'ta düzenlenen törenlerle anıldı. İlk anma töreni Atapark'ta düzenlendi.

Törene; Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas Garnizon Komutanı Albay Emel Demiryakan, Milas Cumhuriyet Başsavcısı Adem Efe, daire yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saat 08.45'te Atapark'taki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Atatürk'ün vefat ettiği saat olan 09.05'te sirenlerin çalmasıyla iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, daha sonra İstiklal Marşı okundu. Minik öğrenciler, Atatürk Anıtı'nın önüne çiçek bıraktı.

Program saat 10.00'da Milas Belediyesi Evlendirme ve Düğün Salonu'nda devam etti. Burada, Atatürk konulu fotoğraf sergisi açılışı gerçekleştirildi. Sergi açılışının ardından anma programına geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından programın açılış konuşmasını, Milas Kaymakamı Eren Arslan yaptı.

Kaymakam Arslan, Atatürk'ü 80. ölüm yıl dönümünde hürmetle anarak şunları kaydetti: “Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve destansı Kurtuluş mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan maddi olarak ayrılışının 80. yıldönümünde hürmetle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Uluslar bağırlarından çıkardıkları, kahramanlardan güç alırlar. Hamdolsun ki aziz milletimizin tarihi, sayısız kahramanlarla doludur; önderlik ettiği destansı Kurtuluş Mücadelemizle, gerçekleştirdiği yenilenme hareketiyle ve fikirleriyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, adını tarihe nakşettirmiş; sadece milletimize ve gelecek nesillere değil, dünyada esaret altında yaşayan pek çok ulusa ilham vermiştir. O'nun özelliklerini bir çırpıda saymak elbette imkânsızdır. O, geliştirdiği ve uyguladığı stratejilerle büyük bir askeri deha; siyasi alandan kültürel alana, tarımdan sanayiye, ulaşımdan spora, hukuktan sanata hayatımızın her alanına dokunmuş ve yenileşmeyi gerçekleştirmiş bir devlet adamı, uluslararası barış anlayışıyla evrensel bir değerdir.”

Kaymakam Arslan, Cumhuriyetin güçlenmesi için her geçen gün büyük bir gayretle çalışacaklarının altını çizerek, son olarak şunları dile getirdi: “O, aziz milletimizin bağımsızlığından ve iradesinden vazgeçmeyeceğini, boyun eğip tutsak olmayacağını, daha Kurtuluş Mücadelesine başlamadan, milletimizin kendi çabalarıyla yürüttüğü mücadelelerle görmüş; aziz milletimizin kudretine güvenmiş; onun “adetlerine ve karakterine en uygun olan” Cumhuriyeti, Kurtuluş mücadelemizin ilk yıllarından itibaren, milli egemenliğe vurgu yaparak müjdelemiştir. ‘bir millet, top yekûn kurtulmaya karar verir de harekete geçerse onun özgürlüğünü ve bağımsızlığını elde etmesini engelleyecek bir güç dünyada yoktur.' diyor Atatürk; çünkü İnançtan ve cesaretten daha büyük bir silah henüz imal edilmedi. Bağımsızlığımıza ve milli irademize sahip olmanın kıymetini iyi biliyoruz. Bunlara kast edecek her türlü “dâhili ve harici bedhahlara” rağmen ülkemizi daima ileriye taşıyarak Ulu Önder Atatürk'ün vasiyetini yerine getirecek ve aziz hatırasına sahip çıkacağız. Bu yolda, bu bilinçle vazifemizin başında olacak ve “en büyük eserim” dediği Cumhuriyetimizin güçlenmesi için her geçen gün daha büyük bir gayretle çalışacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına bir kez daha Yüce Allah'tan rahmet diliyor, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve tüm ecdadımızı şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.”

Kaymakam Arslan'ın konuşmasının ardından okullar arası Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında düzenlenen yarışmanın ödülleri sahibini buldu. Ödüller, protokol üyeleri tarafından sahiplerine teslim edildi.

Ödül töreninin ardından Milas Zekeriya Gümüşkesen öğrencilerinin hazırladığı Atatürk Oratoryosu, gösterime sunuldu. Oratoryo gösteriminin ardından ‘Sarı Zeybek' oyunu sergilendi.

Program, Atatürk'ün en sevdiği oyun Sarı Zeybek'in oynanmasının ardından son buldu.

Milas'ta gün boyu, belediye hoparlöründen Atatürk'ün sevdiği türküler Milaslılara dinletildi.