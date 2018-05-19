Milas’ta 19 Mayıs kutlaması

yılı törenle kutlandı. Törende, sportif gösteriler renkli görüntülere sahne oldu.

Tören sabah saat 09.00’da Atapark’ta Milas Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Milas Gençlik Merkezi Müdürü Aşkın Binbir’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Milas Gençlik Merkezi Müdürü Aşkın Binbir yaptı.

Binbir, konuşmasında 19 Mayıs’ın öneminden söz ederek "Temeli 19 Mayıs’ta Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan ‘milli egemenlik’ ilkesi ile birliğimiz ve bütünlüğümüz sağlanmış, çarenin ancak millette olduğu tescillenmiştir. Bugün de vazgeçilmez güç kaynağımız olan ‘Milli İradenin’ yaşatılması için hepimize ve özellikle de Atatürk’ün 19 Mayıs’ı armağan ettiği siz gençlere büyük görevler düşmektedir. Unutmayınız ki: her 19 Mayıs’ta elden ele Samsun’dan Ankara’ya koşturulan bayrağımız rengini, şehitlerimizin kanından ve siz gençlerimizin damarlarındaki asil kandan almaktadır. Unutmayınız ki ‘Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır." dedi.

Binbir’in konuşmasının ardından Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği tarafından halk oyunları gösterileri sergilendi. Beğeniyle izlenilen halk oyunları gösterisinin ardından karate dalında sportif gösteriler sunuldu.

Sportif gösterilerin sonrasında Milas Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Kurumlar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda başarı gösterenlere kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Milas Kaymakamlığı Kurumlar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda: Turnuvanın Gol Kralı Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Turnuvanın En İyi Kalecisi Oğuz Delice, Turnuvanın şampiyonu Milas Belediyesi, Turnuva İkincisi Milas Milli Eğitim Müdürlüğü ve Turnuva Üçüncüsü Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü oldu.

Ödüllerin takdiminin ardından coşkulu kalabalıkla, Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Törene; Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas Hava Meydan ve Garnizon Komutanı Albay Cenk Erataç, Milas Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Milas İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hayrettin Fidan, Milas Emniyet Müdürü Turgay Ava, Milas Gençlik Merkezi Müdürü Aşkın Binbir, AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar, CHP Milas İlçe Başkanı Hüseyin Çöllüoğlu, İYİ Parti Milas İlçe Başkanı Mehmet Çayırlı, Milas Belediye Başkan Yardımcıları Faik Karagöz ve Zeynep Çınar, belediye meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum amirleri, STK’lar, okul müdürleri, öğrenciler, öğretmenler, gaziler ve vatandaşlar katıldı.