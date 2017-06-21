Milas’ta 2 kilo esrarla 36 kök hint keneviri ele geçirildi

Milas KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde İ.G. isimli şahsın Milas’ta uyuşturucu madde satacağı bilgisi alınması üzerine ekipler harekete geçti.

Şahsı takibe alan ekipler, şüpheliyi Milas Belediyesi çay bahçesi civarında yakaladı. Şahsın yapılan üst aramasında yaklaşık 50 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Daha sonra İ.G.’nin Karakuyu Mahallesi’ndeki ikametinde yapılan arama sonucunda 1 kilogram satışa hazır esrar maddesi, evin civarında yapılan aramalar sonucunda da kimsenin gelmemesi için köpek bağlanmış şekilde etrafı filelerle örülü arazide yaklaşık 2 metre boylarında toplam 36 kök hint keneviri ve tarladan koparılmış satılmaya hazır şekilde kurutulmak istenen 1 kilogram esrar maddesi de ele geçirildi.

Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Milas Adliyesi’ne sevk edildi.