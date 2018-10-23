Milas'ta 22 yaşındaki Aykut'tan haber alınamıyor

Milas'ta yaşayan 22 yaşındaki Aykut Çoğaltan'dan haber alınamıyor. Son olarak Milas'a gelirken görülen Aykut'u arayan aile, duyarlı vatandaşlardan yardım bekliyor.

Milas-Bodrum Havalimanı'nda bir firmada çalışan 22 yaşındaki Aykut Çoğaltan, geçtiğimiz gün sabaha karşı işten ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı. Aykut'a ulaşamayan aile, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Aykut'un dün gece yarısında aracıyla Bodrum'dan ayrıldığını ve Milas'a gelirken bir benzin istasyonundan yakıt aldığını söyleyen ağabey Volkan Dönmez, “Kendisinden herhangi bir haber alamadığımız kardeşimizin durumu bizleri endişelendiriyor. Konuyla ilgili güvenlik güçlerimize başvuru yaptık. Vatandaşlarımızdan ricamız Aykut'u görenlerin 0534 641 82 30 numaradan bizlere yada yetkililere ulaşmasıdır.” dedi.