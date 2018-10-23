İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milas'ta 22 yaşındaki Aykut'tan haber alınamıyor

Milas’ta yaşayan 22 yaşındaki Aykut Çoğaltan’dan haber alınamıyor.

Milas'ta yaşayan 22 yaşındaki Aykut Çoğaltan'dan haber alınamıyor. Son olarak Milas'a gelirken görülen Aykut'u arayan aile, duyarlı vatandaşlardan yardım bekliyor.


Milas-Bodrum Havalimanı'nda bir firmada çalışan 22 yaşındaki Aykut Çoğaltan, geçtiğimiz gün sabaha karşı işten ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı. Aykut'a ulaşamayan aile, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Aykut'un dün gece yarısında aracıyla Bodrum'dan ayrıldığını ve Milas'a gelirken bir benzin istasyonundan yakıt aldığını söyleyen ağabey Volkan Dönmez, “Kendisinden herhangi bir haber alamadığımız kardeşimizin durumu bizleri endişelendiriyor. Konuyla ilgili güvenlik güçlerimize başvuru yaptık. Vatandaşlarımızdan ricamız Aykut'u görenlerin 0534 641 82 30 numaradan bizlere yada yetkililere ulaşmasıdır.” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.